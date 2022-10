Crutchlow heeft hevige pijn na zware crash in Thailand

De Engelsman ging in de slotfase van de tweede vrije training naar buiten voor een kwalificatierun toen hij van zijn Yamaha gelanceerd werd in bocht 7. Hij smakte hard tegen het asfalt en strompelde weg van de plek des onheils. Röntgenfoto’s lieten geen breuken zien, hoewel Crutchlow zich wel zorgen maakt. “Het is niet ideaal dat we de dag afgesloten hebben met röntgenfoto’s van mijn rechterenkel, die ik een paar jaar geleden brak”, zegt Crutchlow, die in 2018 zijn enkel brak bij een zware crash op Phillip Island. “Ik heb momenteel best wel hevige pijn. De röntgenfoto’s laten geen breuken zien, maar dat kan ook door de zwelling komen. Het lijkt een beetje anders te zijn dan toen ik ‘m brak. We moeten zien hoe het gaat, ik ga in het ijs en dan moeten we afwachten.”

Tot zijn onfortuinlijke valpartij schurkte Crutchlow tegen de top-tien aan: “Ik voelde me vanochtend vrij goed op de motor. In de eerste training waren we aan het jagen op een snelle tijd, maar maakte ik een fout. Ik had in de top-tien kunnen staan. Deze middag probeerde ik het weer, daar is geen excuses voor. Ik was aan het pushen omdat ik me goed voelde op de motor. Helaas had ik iets te veel hellingshoek en ging ik iets te hard op het gas. Dat kan gebeuren als je aan het pushen bent op de MotoGP-motor.”

Na twee puntenfinishes denkt Crutchlow dat hij dit weekend weer kan scoren als hij fit genoeg is om te racen. “Eerlijk gezegd, de snelheid is er zeker. Ik kan dit weekend voor een mooie plek vechten, dat is zeker. Nu moeten we afwachten hoe het met de blessures zit, mijn elleboog, rug en het grootste deel van mijn lijf is pijnlijk. We zullen zien.”