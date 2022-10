Viñales kritisch over Supersport 300 na overlijden Steeman

Afgelopen zaterdag ging Victor Steeman onderuit tijdens de eerste race van de Supersport 300 in Portimao, waar zij in het voorprogramma van het WK Superbikes reden. De 22-jarige rijder kon niet ontweken worden door een van zijn concurrenten en belandde daardoor met zwaar hoofdletsel in het ziekenhuis, waar hij dinsdag bezweek aan zijn verwondingen. In de aanloop naar de GP van Australië werd donderdag in het mediacentrum een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis aan Steeman en MotoGP-legende Phil Read.

Het is niet de eerste keer dat de Supersport 300 negatief in het nieuws komt doordat een van de deelnemers overleed na een ongeluk. Vorig jaar liet Dean Berta Viñales - het neefje van MotoGP-rijder Maverick Viñales - het leven na een soortgelijk ongeval in Jerez. Daarop werd door de organisator gereageerd met een leeftijdslimiet en een maximaal aantal deelnemers voor klassen als de Supersport 300 en de Moto3. Het probleem is desondanks nog niet opgelost en dat wijt Viñales aan de motoren die in de Supersport 300 worden gebruikt. Die zijn te zwaar en hebben te weinig vermogen, waardoor de coureurs te vaak in een grote groep tegen elkaar racen.

"Ik heb altijd dezelfde mening gehad over Supersport 300. Voor het incident van Dean zei ik al dat een klasse met motoren van 160 kilogram die maximaal 225 kilometer per uur gaan zinloos is voor een rijder. Je leert niks", zegt Viñales op Phillip Island, waar hij stelt dat winnen in de Supersport 300 geen kwestie is van talent hebben. "De getalenteerde coureurs zitten in een situatie dat je de race wint als de motor twee kilometer per uur harder loopt. Daar heb je geen talent voor nodig. Ik weet uit mijn tijd in de 125cc dat het als talent onmogelijk was om te winnen of de snelle jongens te volgen. Toen ik hier in het kampioenschap aankwam en voor het eerst de snelle jongens probeerde te volgen, had ik een highsider en daar leerde ik van. Je moet werken."

Tekst gaat verder onder de foto.

De Grand Prix-paddock houdt een minuut stilte voor de overleden Phil Read en Victor Steeman. Foto: Dorna

Te langzame motoren werken races in grote groep in de hand

Het probleem van de Supersport 300 ziet Viñales ook terug in de Moto3. "Daar rijden wat getalenteerde coureurs, maar in de races rijden ze als groep. Dat was vroeger niet zo. Toen draaide het meer om talent dan of de motor sneller of langzamer was. Mijn probleem met Supersport 300 is dat de motoren 160 kilogram zijn en geen snelheid hebben. Ze racen in een groep en als iemand voor je dan crasht, is het onmogelijk om te ontsnappen. Ik denk dat het niet om de leeftijd of de coureurs gaat, maar om de motoren. Ze hebben geen vermogen, hebben het gewicht van een MotoGP-motor, de remmen zijn kansloos en de achterbrug komt van straatmotoren. De klasse zelf is het probleem, niet de rijders. Ook de leeftijd is het niet, want toen ik als dertienjarige in de 125cc reed, gebeurde er niets omdat we niet in een groep van twintig reden. We reden met zijn drieën of vieren en niet meer, want dat was moeilijk."

Zelf heeft Viñales wel eens een test uitgevoerd met zo'n Supersport 300-machine, waarna hij zijn familie adviseerde om Dean niet in die klasse te laten uitkomen. "Ik heb de 300 geprobeerd. Het is een makkelijke motor, je kan in een groep rijden en er is geen vermogen. Als coureur kan je twee seconden per ronde langzamer zijn, maar je kan de eerste jongens gewoon bijhouden als je ze volgt. Dat is het. Natuurlijk heb ik op een gegeven moment tegen mijn familie gezegd 'ik denk dat deze klasse niet goed is voor Dean'. Maar uiteindelijk loopt het zoals het loopt. Als het zo doorgaat, gaat er echter meer gebeuren in deze klasse. Zoals gezegd zijn ze te zwaar en hebben ze geen vermogen, waardoor ze allemaal in een groep rijden. De motoren zijn niet eens racemotoren, dat is denk ik het grootste probleem."