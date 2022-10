Crutchlow leidt de dans in VT2 op opdrogend circuit van Sepang

Halverwege de tweede vrije training voor de Moto2-klasse kwam de regen werkelijk met bakken uit de hemel. Meer dan een half uur lag de actie stil voordat het restant van die sessie afgemaakt kon worden. Het zorgde ervoor dat de tweede vrije training voor de MotoGP-rijders ruim een uur later dan het originele tijdstip begon. Tegen de tijd dat het licht aan het eind van de pitstraat op groen sprong, was het behoorlijk opgeklaard. Het asfalt was nog vochtig genoeg voor regenbanden.

Een man die dit seizoen nog niet vaak bovenaan stond topte de beginfase van de sessie: Franco Morbidelli had zijn draai op de natte baan snel gevonden en stond na vier ronden aan de leiding met 2.13.226. Hij was op dat moment bijna anderhalve seconde sneller dan Jorge Martin, die op de tweede plek stond. Hoewel het Sepang International Circuit sinds de nieuwe asfaltlaag minder snel opdroogt, werden de omstandigheden toch vrij snel beter. Het duurde niet lang voordat er op bepaalde stukken een droge lijn te zien was.

Johann Zarco vond met de Ducati GP22 nog meer tijd, maar Morbidelli bleef zich - ondanks een uitstapje - maar verbeteren. Met negentien minuten op de klokken noteerde hij 2.11.734. De Fransman reageerde vervolgens met 2.11.259. Tot dat moment hadden de titelkandidaten zich afzijdig gehouden, maar dat veranderde dertien minuten voor het eind van de sessie toen Francesco Bagnaia een 2.11.528 reed en daarmee naar de tweede plek ging. Tot dat moment waren de onderlinge verschillen vrij groot, maar dat veranderde in de laatste tien minuten. In navolging van Bagnaia ging ook Fabio Quartararo veel sneller. Met 2.11.231 ging hij naar de tweede plek terwijl Zarco zich andermaal verbeterde naar 2.10.806.

Het moment om te wisselen naar slicks was verder weg dan gedacht aangezien de rijders nog steeds winst vonden op de Michelin-regenband. Cal Crutchlow dook onder de tijd van Zarco, niet veel later deed Miguel Oliveira hetzelfde. De Portugees, winnaar van de regenraces in Indonesië en Thailand, klokte 2.10.475. Met een kleine acht minuten te gaan kwamen veel rijders binnen om dan toch de switch naar slicks te maken. Marco Bezzecchi was de eerste op de baan met slicks, kort daarna gevolgd door Alex Marquez en Jack Miller.

Terwijl de slicks verschenen, waren er nog altijd coureurs die zich verbeterden op de regenband. Marc Marquez stak zijn neus aan het venster en noteerde 2.10.411 voordat Morbidelli een 2.09.389 klokte. Ook Oliveira en Joan Mir vonden nog meer tijd. Van de titelkandidaten was Francesco Bagnaia de eerste op slicks. Het was echter de jongste van de Marquez-broers die op slicks naar de eerste plek ging. Alex Marquez reed 2.08.644 en niet veel later counterde Cal Crutchlow door 2.08.436 te rijden op medium-medium.

Marquez verbeterde zich in zijn laatste ronde naar 2.06.896. Miller kwam niet aan die tijd, hij bleef op 2.07.553 steken. Crutchlow dook wel onder de tijd van Marquez, hij klokte 2.05.710 en dat was genoeg voor de koppositie in de tweede vrije training. Bagnaia ging in de slotseconden naar 2.06.610, hij was negen tienden langzamer dan de RNF Yamaha-rijder. Alex Marquez completeerde de top-drie voor Miller en Zarco. Maverick Viñales werd zesde terwijl Franco Morbidelli op de zevende plek eindigde voor Joan Mir en Fabio Quartararo. Luca Marini maakte de top-tien compleet.

De tijden die in de eerste vrije training gereden werden, werden niet verbeterd. De eerste tien van die sessie zijn nog altijd de tien coureurs die zich voorlopig voor Q2 geplaatst hebben. Aleix Espargaro hoort daar niet bij. De Aprilia-kopman reed vrijdagochtend slechts vijf ronden, hij werd geplaagd door problemen en had een crash. In de middagsessie ging het niet veel beter. Hij reed slechts elf ronden en was maar liefst 5,7 seconden langzamer dan Crutchlow.

Uitslag: Tweede vrije training MotoGP Grand Prix van Maleisië