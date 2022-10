Tweede MotoGP-training Maleisië uitgesteld door hevige regenval

De tweede oefensessie voor de Grand Prix van Maleisië zou om 15.05 uur (09.05 uur Nederlandse tijd) van start gaan, maar dat zit er voorlopig niet in. De tweede Moto2-training werd eerder op de middag met nog 22 minuten en 19 seconden te gaan stilgelegd toen de regen met bakken uit de hemel kwam. Wedstrijdleiders Loris Capirossi en Franco Uncini hebben sindsdien enkele ronden gereden in hun BMW Safety Car, maar er staat op bepaalde delen van het Sepang International Circuit nog altijd veel water.

Het is onbekend wanneer de actie hervat kan worden in Sepang. Om 09.09 uur onze tijd liet IRTA via de wereldfeed weten dat het nog minimaal tien minuten duurt voordat Capirossi en Uncini de omstandigheden op de baan opnieuw evalueren. Kort daarna kwam het bericht dat de sessie om 09.35 uur Nederlandse tijd hervat wordt. Het restant van de Moto2-training werd vanaf dat moment afgewerkt.

De tweede training voor de MotoGP-klasse gaat om 10.10 uur van start (16.10 uur lokale tijd) en duurt gewoon 45 minuten.

De Grand Prix van Maleisië is de voorlaatste ronde van het wereldkampioenschap. Ook voor de zaterdag en zondag wordt er regen verwacht.