Het incident dat vroeg in de eerste training gebeurde, werd tijdens diezelfde sessie niet getoond door de wereldfeed, maar voor de start van de tweede vrije training was te zien hoe Pol Espargaro na een uitstapje pal voor Johann Zarco weer op de baan kwam. De Pramac Ducati-rijder moest in de ankers en behoorlijk sturen om de Spanjaard te ontwijken. Espargaro werd na het incident naar de stewards geroepen, die kort na het verhoor besloten om een straf uit te delen.

“Tijdens de eerste vrije training voor de Grand Prix van Maleisië is waargenomen dat u op een onveilige manier terugkeerde op het circuit en daarmee een gevaarlijke situatie creëerde voor een andere rijder. […] Het is daarvoor in strijd met Artikel 1.21.2 van de FIM World Championship Grand Prix Regulations.” Espargaro heeft voor de race van aankomende zondag, zijn voorlaatste in dienst van Repsol Honda, een gridstraf van drie plekken gekregen.

Zarco kreeg naar eigen zeggen de schrik van zijn leven en stak na afloop van de vrijdagtrainingen fel van leer tegen de jongste van de Espargaro-broers. “Het was echt close”, roept Zarco uit. “Ik zag dat hij wijd ging, maar had niet gedacht dat hij zo terug zou komen. We kunnen onze ogen niet dichtdoen voor dit soort dingen, ik weet dat anderen mij zouden uitmaken voor moordenaar als ik iets dergelijks zou doen. Daarom vind ik het onacceptabel, we kunnen onze ogen hier niet voor sluiten. Ik vond het angstaanjagend, het ging maar net goed.”

Espargaro stak zijn kritiek ook niet onder stoelen of banken, maar richtte zich juist op de stewards. “Ik ben boos”, begint hij. “Als je de beelden ziet, begrijp je waarom ik een straf krijg. Maar er zijn dingen gaande, waarom keerde ik terug op de baan? Omdat ik anders gecrasht was. Dat deel van het circuit zou geasfalteerd moeten zijn, maar ineens ligt er een strook gras. Ik moest het gras ontwijken en ging terug op de baan, daar kwam ik Johann tegen.”

De Repsol Honda-rijder accepteert dat hij schuldig is aan een gevaarlijke situatie, maar vindt het onterecht dat de stewards niet luisteren. “Het is altijd hetzelfde, ze moeten het volledige plaatje kennen voordat ze oordelen”, richt Espargaro zijn pijlen op de stewards. “Je kunt het uitleggen, als ze op de plek waren gaan kijken hadden ze mij begrepen. Ze zouden weten dat een straf niet terecht is, maar dat doen ze niet. Ik heb ze mijn kant van het verhaal uitgelegd, moest de ruimte verlaten en dertig seconden later werd ik weer binnengeroepen en hoorde ik van drie plekken gridstraf.”