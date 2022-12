Binder: Kwestie van tijd voordat KTM meedoet om kampioenschap

KTM is wanhopig op zoek naar constantere prestaties. Hoewel het team sinds 2020 ieder seizoen minstens één race heeft gewonnen, heeft het merk moeite om met regelmaat op het podium te eindigen. Miguel Oliveira won dit jaar weliswaar tweemaal op een natte baan, maar eindigde slechts tiende in het kampioenschap. KTM’s podiums onder ‘normale’ omstandigheden beperkten zich slechts tot Qatar, Japan en Valencia. Deze werden allemaal behaald door Brad Binder. De zondagspecialist is in twintig races zeventien keer in de top tien gefinisht, terwijl hij veertien keer buiten de top tien kwalificeerde. Door de tegenvallende prestaties van het team tijdens de kwalificatie, was de Zuid-Afrikaan dit seizoen genoodzaakt om 96 inhaalmanoeuvres uit te voeren.

De tegenvallende resultaten zijn niet in lijn met de moeite die het team doet om goede prestaties te behalen. Binder vertelt dat de RC16 aan de achterkant grip te kort komt, waardoor men veel tijd verliest in de bochten. Toch heeft hij vertrouwen dat zijn team het licht binnenkort gaat vinden. “Ik denk dat het een kwestie van tijd is”, vertelt Binder aan Motorsport.com wanneer hij gevraagd wordt wat KTM mist om mee te doen om het kampioenschap. “KTM heeft genoeg middelen tot zijn beschikking. We zijn allemaal gefrustreerd dat dat niet omgezet wordt in goede prestaties op de zondagen. We weten op welk gebied we moeten verbeteren en hoe we dat moeten doen. Het is niet zoals voorheen dat we gewoon wat upgrades op de motor schroeven en hopen op het beste."

Beter dan zesde plek

Terugkijkend op zijn eigen seizoen denkt Binder dat hij beter is dan zijn de zesde plaats in het kampioenschap. Binder eindigde voor de tweede keer op rij op deze plek in de eindstand, vooral door zijn goede prestaties op de zondagen. “Ik heb het gevoel dat ik klaar ben om mooie dingen te laten zien. Ik begrijp dit jaar beter hoe het er in deze klasse aan toe gaat, of hoe de banden zich gedragen. Samen met KTM ben ik op zoek naar die laatste stap om mee te kunnen doen om de overwinningen. De zesde plek is zeker niet slecht, maar ik denk dat we beter zijn dan dat”, aldus Binder.