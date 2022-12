Enea Bastianini gaat Gresini missen: "Is een familie voor me"

Enea Bastianini debuteerde in 2021 namens Avintia Ducati in de MotoGP en ging in 2022 over naar Gresini Racing, dat na de scheiding van Aprilia weer als zelfstandig team actief was op het hoogste niveau. Het was in Qatar meteen raak voor de Italiaan, die een jaar na het overlijden van teambaas Fausto Gresini een emotionele zege boekte. Hij won later in het jaar nog drie races en eindigde op de derde plek in het kampioenschap. Het fabrieksteam koos hem bovendien uit als de nieuwe teamgenoot voor wereldkampioen Francesco Bagnaia. Bastianini tekende een tweejarig contract bij de hoofdmacht.

“Mijn relatie met dit team is vanaf het begin fantastisch geweest”, zegt Bastianini over zijn periode bij Gresini, waar hij voor zijn MotoGP-debuut ook al actief was. “Het is voor mij mijn tweede familie. In 2014 kwam ik voor het eerst bij dit team en hier terugkomen was fantastisch. De derde plek in het kampioenschap is wat dat betreft de kers op de taart.” In een fabrieksteam, en zeker bij Ducati, spelen andere krachten en is de sfeer minder familiair. Bastianini denkt dat hij zich ook daar thuis zal voelen. “Het hangt af van de situatie, ik heb een hele goede band met de mensen bij Ducati. Ik heb de afgelopen jaren veel tijd met hen doorgebracht, ik ben een Ducati-rijder. Ik denk dat het geen probleem wordt. Ducati is ook een goede familie voor mij, het wordt lastiger om altijd te voldoen aan de doelstellingen omdat het niveau hoger ligt. Maar ik kijk uit naar het volgende hoofdstuk.”

Technische omkadering verandert ook

De kern van het technische team is bij de overstap naar het fabrieksteam wel veranderd voor Enea Bastianini. Crew-chief Andrea Giribuola vertrekt naar KTM om daar als technisch manager aan de slag te gaan. Bastianini werkt vanaf heden samen met Marco Rigamonti, die tot het eind van 2022 samenwerkte met Pramac-rijder Johann Zarco. “Hij was eerlijk gezegd heel belangrijk”, zegt Bastianini over Giribuola. “Hij heeft enorm bijgedragen aan de gemotiveerde sfeer in dit team, als je alles kunt doen is het ontspannen en kun je je concentreren. Mijn technische connectie met Albi, mijn relatie met hem was heel goed. We begrijpen elkaar heel goed, we hebben in de box niet veel woorden nodig om aanpassingen te doen. Volgend jaar ben ik niet meer bij hem, maar ik weet dat de volgende persoon ook heel goed is voor mij.”

Giribuola was niet te overtuigen om nog mee te gaan naar de hoofdmacht, waar hij eerder al met Andrea Dovizioso werkte. “Toen hij met mij sprak, had hij al voor KTM getekend. Het was onmogelijk hem nog te overtuigen om met mij mee te gaan, maar zijn toekomst is ook belangrijk. Hij kan daar ook heel belangrijk zijn”, besluit Bastianini.