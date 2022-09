Dovizioso toont speciale helm voor afscheidsrace in MotoGP

Andrea Dovizioso vertrok eind 2020 bij het Ducati-fabrieksteam en ging met een sabbatical. Nog geen jaar later haalde Yamaha hem over terug te keren. Het Japanse merk zat verlegen om personeel en vond in Dovizioso de geschikte coureur om plaats te nemen in het satellietteam. Bij RNF Yamaha voelde de Italiaan zich echter nooit comfortabel op de Yamaha M1, die wezenlijk verschilt van de Desmosedici waar Dovizioso eerder mee reed. In Silverstone kondigde Dovizioso aan er na de Grand Prix van San Marino, zijn thuisrace, een eind aan te breien. Hij rijdt dit weekend zijn 346ste en laatste Grand Prix. Hij verzamelde in de MotoGP vijftien overwinningen en was drie seizoenen op rij de vice-kampioen achter Marc Marquez. Dovizioso zal vooral herinnerd worden aan de prachtige duels die hij in die jaren uitvocht met de Spaanse veelvraat.

Naast Dovizioso neemt ook de legendarische technicus Ramon Forcada (drie wereldtitels met Jorge Lorenzo, eentje met Alex Crivillé) na dit weekend afscheid. Cal Crutchlow rijdt de rest van het seizoen in het team van Wilco Zeelenberg, hij werkt liever met zijn vertrouwde crew-chief Silvano Galbusera.

Bekijk hieronder de helm die Dovizioso voor de derde training in Misano onthulde:

Andrea Dovizioso, RNF MotoGP Racing 1 / 9 Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Dovizioso, RNF MotoGP Racing 2 / 9 Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Dovizioso, RNF MotoGP Racing 3 / 9 Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Dovizioso, RNF MotoGP Racing 4 / 9 Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Dovizioso, RNF MotoGP Racing 5 / 9 Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Dovizioso, RNF MotoGP Racing 6 / 9 Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Dovizioso, RNF MotoGP Racing 7 / 9 Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Dovizioso, RNF MotoGP Racing 8 / 9 Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Dovizioso, RNF MotoGP Racing 9 / 9 Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images