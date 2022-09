Miller topt derde training voor Grand Prix van San Marino

De zorgen van coureurs over regen op zaterdagochtend bleken onterecht. Het was aan het begin van de derde vrije training gewoon droog, al trok er wel wat bewolking over het Misano World Circuit Marco Simoncelli. Coureurs gingen gewoon op slicks naar buiten, een enkeling kwam met een speciale helm. VR46-rijders Francesco Bagnaia en Marco Bezzecchi zetten daarmee de traditie van mentor Valentino Rossi door. Bagnaia kwam met een helm geïnspireerd op basketballer Dennis Rodman, Marco Bezzecchi had ook een zeer uniek exemplaar. Ook Andrea Dovizioso, die dit weekend in Misano zijn laatste race rijdt, had een speciaal ontwerp laten maken voor zijn 346ste Grand Prix.

Marc Marquez had de MotoGP-paddock inmiddels ook weer bereikt. Hij keek vanuit de Honda-pitbox toe hoe zijn merkgenoten aan het worstelen waren met de RC213V. Bagnaia had daarentegen het tempo meteen vrij aardig te pakken. Hij noteerde al vroeg in de sessie een 1.32.154 op de medium compound. Marco Bezzecchi deed zijn eerste runs op de zachte compound en kwam tot een 1.32.384. Hij kwam daarmee op de tweede plek. De problemen van Remy Gardner gaan intussen door. De verguisde KTM-rijder ging onderuit, maar kon zijn weg niet veel later vervolgen.

Met een zeventien minuten op de klokken kwamen meer zachte banden uit de opwarmers en begonnen coureurs aan de eerste kwalificatieruns om plaatsing af te dwingen voor Q2. Enea Bastianini noteerde vrijdagmiddag een 1.31.517 en Fabio Quartararo was de eerste die in de buurt kwam. Zijn Yamaha M1 ligt dit weekend niet bepaald op rails en dat bleek ook in zijn eerste poging. Hij kwam buiten de baan en de 1.32.116 werd logischerwijs geschrapt. Op dat moment viel de eerste regen in de vierde sector. Quartararo zette door en klokte toen wel een geldige ronde. Met 1.31.644 ging hij naar de eerste plek in de sessie. Franco Morbidelli volgde op gepaste afstand, de thuisrijder was drie tienden langzamer.

Ondanks de lichte regen in de laatste sector bleven de snelle tijden komen. Maverick Viñales nestelde zich op de tweede plek, maar Jack Miller was de eerste die de tijd van Bastianini wist te kloppen. De Australiër klokte 1.31.296. Ook Bagnaia noteerde zijn beste ronde, maar die werd geschrapt door een overschrijding van de track limits. Na een moment van stilte hadden alle rijders nóg een zachte achterband gestoken en kwamen ze bijna allemaal tegelijk terug op de baan. Miller keek het vanuit de pitbox nog even aan, maar begaf zich ook weer naar buiten. Pol Espargaro kwam intussen ten val in bocht 15 waardoor de eerste snelle tijden geschrapt werden door gele vlaggen.

Bagnaia was vervolgens de eerste met een ‘legale’ tijd. De Italiaan noteerde 1.31.371 en verbeterde zich een ronde later naar 1.31.367. Hij liet ten opzichte van zijn teamgenoot tijd liggen in de vierde sector, waar Miller tot dusver een klasse apart is gebleken. Intussen was ook Miguel Oliveira gecrasht en ging Takaaki Nakagami onderuit in de derde bocht. Daarmee was weer een kans verkeken om nog tot een verbetering te komen. Viñales was de laatste die kon aanzetten en vrij van gele vlaggen rondging. Hij kwam echter niet aan de tijd van Miller, maar tot de vierde plek.

Miller vierde zijn snelste tijd met een paar stoppies voor de Italianen op de tribunes, met 1.31.296 gaat hij als snelste man richting Q2. Bagnaia werd tweede voor Viñales en Quartararo. Verschillende rijders daarachter verloren hun snelste tijd uit de sessie. Alex Rins werd zodoende vierde voor Viñales en Morbidelli. Hij ging daarmee voor het eerst sinds de GP van Indonesië door naar Q2. Oliveira werd ondanks een crash zevende en plaatste zich ook voor Q2. Bezzecchi, Pol Espargaro en Luca Marini maakten de top-tien compleet, maar hun tijden waren niet goed genoeg om in de gecombineerde tijdenlijst bij de eerste tien te staan.

Johann Zarco, Bastianini en Aleix Espargaro gingen ondanks hun mindere prestaties in de derde training wel door naar Q2.

De kwalificatie voor de Grand Prix van San Marino begint zaterdagmiddag om 14.10 uur, aansluitend op de vierde vrije training (start om 13.30 uur).

Uitslag: Derde vrije training MotoGP Grand Prix van San Marino