KTM-baas Beirer dient Gardner van repliek: "Het is niet correct"

De huidige Moto2-wereldkampioen moet aan het eind van dit seizoen vertrekken bij KTM Tech3, waar hij dit jaar debuteerde op het hoogste niveau. De resultaten van Gardner vielen niet eens tegen in vergelijking met wat de fabrieksrijders hebben laten zien, maar de coureur verklaarde dat KTM hem de laan uitstuurt omdat hij niet professioneel genoeg is. Gardner noemde het een klap in zijn gezicht, hij voelde zich naar eigen zeggen ‘bedrogen’ door zijn huidige werkgever. Het is het volgende dieptepunt in de verhouding die KTM met haar rijders heeft. Ook Raul Fernandez voelde zich niet thuis bij KTM en heeft zijn vertrek middels een afkoopsom geforceerd, eerder liep Pramac Ducati-coureur Jorge Martin al weg uit de opleiding van de Oostenrijkse fabrikant.

Tijdens de derde vrije training voor de Grand Prix van San Marino reageerde KTM Motorsport-baas Pit Beirer voor het eerst op de uitspraken van Gardner. “Het is niet correct, ik wil dit spel eigenlijk niet eens spelen nu”, zegt Beirer bij MotoGP.com. “Remy heeft een aantal dingen gezegd, maar dat is niet goed. Remy is een fantastische jongen. We hebben mooie tijden beleefd, we hebben mooie successen gehad. Ik kan er niets over zeggen, we hebben in het team drie verantwoordelijke managers die te maken gehad hebben met Remy. Hervé [Poncharal] als teammanager van Tech3, Jens [Hainbach] van het wegraceprogramma en ikzelf. Niemand heeft dit tegen hem gezegd, dus ik weet niet waar dit vandaan komt. We hebben hem zeker niet onprofessioneel genoemd, dat is een punt waar ik niet eens op kan ingaan. Ik heb het niet gezegd en de beide collega’s die met hem te maken hebben gehad ook niet. Dat is iets waarvan ik niet weet waar het vandaan kwam, maar hij is zeer teleurgesteld en de uitkomst is voor niemand goed.”

Gardner wist in juni al dat er geen plek meer zou zijn

Gardner heeft tot halverwege augustus volgehouden dat hij niets wist over zijn aanstaande vertrek bij KTM. De coureur meende op Silverstone zelfs overeengekomen te zijn dat hij nog een jaar zou blijven. Beirer spreekt dat tegen. “Formeel stond er een optie in zijn contract, die hebben we eind juni niet gelicht. Hij zegt dat hij eind augustus pas bericht van ons heeft gekregen, maar hij en zijn management wisten aan het eind van juni al dat we de optie niet zouden lichten. Dat heeft een vreemde situatie opgeleverd. We moeten nu naar de toekomst van het project kijken en de puzzel samenstellen hoe we zelf beter kunnen worden. Natuurlijk vechten we om beter te worden en vechten we voor posities om naar voren te komen. We staan nu zevende met een fantastische coureur als Brad Binder, we doen ons best om de toekomst veilig te stellen en hadden besloten dat we die toekomst niet met Remy wilden doen. Ik wil geen nieuwe punten naar buiten brengen waar hij weer op kan reageren, ik ga persoonlijk met hem in gesprek. Het is een hele goeie jongen en we willen die relatie met hem houden.”

Augusto Fernandez is intussen favoriet voor het tweede zitje bij KTM Tech3, dat volgend jaar onder de naam GasGas Factory Racing zal rijden. “Ik kan het momenteel nog niets zeggen, maar natuurlijk is die kans er.”