De voorman van KTM was de afgelopen maanden nauw betrokken bij de herinrichting van beide MotoGP-teams die onder de Oostenrijkse vlag vallen. Pierer speelde een belangrijke rol in het vertrek van Raul Fernandez, die afgelopen woensdag aangekondigd werd bij RNF Aprilia. Het vertrek van de Spanjaard is een van de vele juridische gevechten die KTM de afgelopen jaren heeft moeten voeren met haar rijders. Het duurde maanden voordat Fernandez daadwerkelijk vrij was om over te stappen naar een ander team en daar ging naar verluidt ook nog een flinke som geld mee gepaard.

Ook Pol Espargaro - de Catalaan wilde voor het seizoen 2021 overstappen naar Honda - had moeite om weg te komen. Remy Gardner was net als zijn huidige Tech3-teamgenoot Fernandez betrokken bij contractueel gesteggel. Het is allemaal het resultaat van het vertrek van Jorge Martin, aan het eind van 2020. De Spanjaard gebruikte een maas in zijn contract, dat ontstaan was door de coronacrisis, om te vertrekken naar Ducati. KTM wilde de coureur graag langer aan boord houden, maar voor het activeren van die clausule was het al te laat.

Het gevolg daarvan is dat KTM sinds de zaak Martin veel strenger is bij het opstellen van contracten met rijders. “De zaak-Martin zal niet weer voorkomen”, zegt CEO Stefan Pierer in gesprek met Motorsport.com. “Hij is de reden dat wij nu serieuze contracten opstellen waarin duidelijk staat dat een rijder die onder contract staat en wil vertrekken daar een som voor moet betalen. We hebben Jorge laten gaan omdat hij een aardige jongen is, we wilden zijn loopbaan niet belemmeren. Maar wij hebben hem laten gaan.”

Vechtscheidingen

Die uitspraken staan lijnrecht tegenover wat er uit de entourage van Martin gecommuniceerd werd, waar men verklaarde dat de gesprekken niet bepaald amicaal verliepen. KTM heeft inmiddels een aardige reputatie opgebouwd door de vechtscheidingen met rijders. Volgens Pierer ligt de verantwoordelijkheid daarvoor volledig bij de coureurs en hun entourage.

“Laat me duidelijk zijn: als het gedrag van de rijder niet past bij de waarden die wij in de familie hanteren, dan zullen we niet snel meer aan hem denken. Dat was het geval met Raul en zijn familie. We hebben wel meer ervaring met moeilijke ouders, te beginnen met Casey Stoner. Of met de vader van Miguel Oliveira, dat is ook niet de makkelijkste man. KTM investeert in de rijders, maar het respect moet wel van twee kanten komen.”