Alex Marquez: “Het ging mis toen Honda andere feedback kreeg”

Tweevoudig wereldkampioen Alex Marquez moest in 2020 noodgedwongen bij de hoofdmacht van Honda aan de slag toen Jorge Lorenzo vroegtijdig stopte. Alleen Marc Marquez was op dat moment succesvol met de machine. Hij had immers zes kampioenschappen gehaald. Na de blessure van de Marc Marquez in 2020 besloot Honda het roer om te gooien en een machine te bouwen die voor elke coureur van het merk geschikt zou moeten zijn. Daarbij werd de focus gelegd op grip aan de achterkant van de machine in plaats van controle aan de voorkant. Maar dat heeft voorlopig averechts gewerkt. Pol Espargaro haalde er eerder dit seizoen nog een podium mee, maar verder heeft er geen enkele Honda-coureur in de top-vijf gereden.

In Assen keek Alex Marquez terug op zijn periode bij Honda en hoe de machine van het merk in die tijd veranderd is. “Ik heb in 2020 als rookie ook de mooie momenten meegemaakt”, zegt Marquez in gesprek met Motorsport.com. “Toen ik overstapte naar LCR en mijn contract verlengde had ik niet gedacht dat we nu in deze situatie zouden zitten. Geen enkele rijder stelt zich dat voor als hij een tweejarig contract tekent. Het is gebeurd, volgens mij is het een optelsom van allerlei zaken. Het is duidelijk dat de Honda-rijders snel zijn, maar we kunnen de potentie van de motor niet benutten zoals we graag zouden willen."

De Honda uit het Marquez-tijdperk was niet de beste machine, maar de topcoureur sleepte daar in ieder geval nog prijzen mee in de wacht. Op de vraag hoe Honda de draad kwijt is geraakt met de nieuwe machine, zegt zijn jongere broer: “In de winter van 2020 was Marc er niet en waren we de weg een beetje kwijt, zeker omdat men bij HRC gewend was aan een rijder die een duidelijke lijn uitzette. Het werd een zootje omdat de feedback anders was dan waar Marc mee kwam. Zo ging het van kwaad tot erger.”

In de tweede helft van 2021 liep het iets beter bij Honda en leek het qua resultaten de goede kant op te gaan. De radicaal vernieuwde motor voor dit seizoen heeft echter niet gebracht waar men op hoopte: “Het zag er eind vorig jaar iets beter uit, zeker voor het fabrieksteam waar ze de beste nieuwe onderdelen hadden. Maar met deze motor bestond het risico dat het verkeerd zou gaan en dat is ook gebeurd. We hebben op dit moment geen goede motor en de nieuwe onderdelen die erbij komen werken ook al niet.”

De crisis bij Honda straalt momenteel af op de rijders. Dat zit Marquez niet lekker. “Ik ben nog steeds dezelfde rijder als in 2020, toen haalde ik als rookie podiums. Ik zou zeggen dat ik gegroeid ben als rijder, ik heb deze klasse nu in de vingers. Ik begrijp de banden, de elektronica. In feite ben ik er gewoon. Maar ik voel me op de motor niet zoals het hoort, ik geniet niet op dit moment en het gevoel om snel te zijn mist. Iedereen mag zijn eigen conclusies trekken, maar ik denk dat de slimme mensen wel begrijpen wat er gaande is.”

Alex Marquez rijdt volgend seizoen op een Ducati GP22 bij Gresini.