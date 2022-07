Bagnaia met te veel alcohol op betrokken bij auto-ongeluk

De politie van Ibiza kreeg dinsdagochtend om 5.00 uur melding van een ongeluk. Daar was Francesco Bagnaia bij betrokken. Op Ses Salines raakte hij aan de linkerkant van de weg en kwam tot stilstand in een greppel. De Guardia Civile kwam ter plaatse voor het incident. Bagnaia en de inzittenden hebben het voertuig, een Citroën, naar verluidt zonder verwondingen verlaten. Volgens Periodico de Ibiza bleek uit de blaastest dat de Ducatist te veel gedronken had. Er werd een alcoholpromillage van 0,87mg/L gemeten, drie keer meer dan de toegestane hoeveelheid. Daarmee riskeert Bagnaia zijn rijbewijs kwijt te raken, al betekent dat niets voor zijn verdere deelname in de MotoGP.

"Gisteravond was ik met vrienden op een feest op Ibiza nu het zomerstop is in de MotoGP", schrijft Bagnaia in een korte verklaring op zijn sociale kanalen. "We vierden en hebben geproost op mijn overwinning tijdens de TT van Assen. Toen ik om 3.00 uur uit de discotheek vertrok, kwam ik bij een rotonde naast de weg terecht. Er waren geen andere mensen of voertuigen bij betrokken. De politie heeft een alcoholtest uitgevoerd waar uit bleek dat de hoeveelheid alcohol in mijn bloed hoger lag dan toegestaan volgens de Spaanse wet. Het spijt me dat het gebeurd is. Ik drink eigenlijk nooit, het was een moment van ernstige onachtzaamheid. Daarvoor bied ik mijn excuses aan, het mag niet gebeuren en ik heb mijn les geleerd. Stap niet achter het stuur als je alcohol gedronken hebt. Dank u."

Bagnaia schreef de meest recente race in Assen op zijn naam, maar kijkt in het kampioenschap tegen een royale achterstand aan nadat hij dit seizoen al vier keer uitviel. De kopman van Ducati staat vierde in het wereldkampioenschap.

Ducati heeft het voorval tegenover Motorsport.com bevestigd, maar heeft inhoudelijk nog niet gereageerd.