Toprijders doen beroep op fans: “Doe mee aan MotoGP-fanonderzoek”

Tijdens de TT van Assen, de laatste MotoGP-wedstrijd voor de zomerstop, sprak Fabio Quartararo de hoop uit dat zoveel mogelijk fans het MotoGP-fanonderzoek invullen. Dorna Sports organiseert momenteel een grootse enquête in samenwerking met Motorsport Network en Nielsen Sport.

Het onderzoek zit in de laatste fase voordat de data verzameld en geanalyseerd wordt. Fans kunnen de enquête tot 10 juli invullen. “Dit onderzoek is heel interessant voor de fans om hun mening te geven, wij zullen proberen het kampioenschap te verbeteren”, zegt Quartararo. “Het wereldkampioenschap zal ervan profiteren. Het is een goed initiatief en ik roep alle fans op om mee te doen.” Joan Mir, de wereldkampioen van 2020, zegt: “Het is goed om de fans bij de sport te betrekken, zeker de mensen die al van de sport genieten kunnen bijdragen aan het verbeteren van de sport. Ik hoop dat hun waardevolle mening serieus genomen wordt, we racen natuurlijk voor de fans.”

Aprilia-coureur Aleix Espargaro vindt het opvallend dat de MotoGP een dergelijk onderzoek laat uitvoeren. Hij vindt het gedurfd dat de sport in deze mate luistert naar fans. “Ik was verrast. Het is moedig om als toonaangevende topsport de macht aan de fans te geven, ze weten min of meer wat er moet veranderen en dat is voor ons interessante informatie. Het is een welkome impuls, soms is het van binnenuit lastig om tot de juiste oplossingen te komen. Fans hebben een ander perspectief. Zeker als het van de fans komt is het waardevol, voor hen doen we het natuurlijk.”

Miguel Oliveira denkt dat de meest betrokken fans zich via social media al uitspreken, maar stelt dat het onderzoek een goede manier is om tot nieuwe inzichten te komen. “Het is een goed initiatief om de mening van fans te krijgen. Veel mensen gebruiken social media al om hun mening te geven, maar door het in een dergelijk onderzoek te gieten is het een slimme manier om meer informatie te verzamelen.”