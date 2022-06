Officieel: Alex Marquez maakt overstap naar Gresini Ducati

Alex Marquez sprak eerder deze week uit dat hij zich niet vermaakt bij de huidige Honda-formatie. Als debutant bij Honda haalde Marquez nog twee keer het podium, maar dat heeft hij sindsdien niet meer kunnen herhalen. De fabriek bouwde voor dit seizoen een nieuwe motor, maar die is niet competitief gebleken. Daarnaast worden de rijders van het merk geteisterd door slechte resultaten en blessures. Marquez staat achttiende in het wereldkampioenschap met slechts 26 WK-punten. De zevende plaats in de Grand Prix van Portugal was tot nu toe zijn beste resultaat.

Motorsport.com kon eerder al melden dat de jongste Marquez onderweg naar de uitgang was bij LCR Honda. Alex Rins gaat de plek van Marquez bezetten bij het team van Lucio Cecchinello. Nu is duidelijk geworden dat Marquez een contract bij het Gresini-team getekend heeft en volgend seizoen met een 2022-versie van de Ducati zal rijden. Marquez neemt met zijn overstap naar het Ducati-team persoonlijke sponsor Estrella Galicia mee. De bierbrouwer is al jaren gelieerd aan de Marquez-broers, maar het bedrijf was tot voor kort ook betrokken bij Suzuki.

Marquez’ teamgenoot is de jonge Italiaan Fabio di Giannantonio. Hij is bezig met zijn debuutseizoen in de MotoGP en presteert boven verwachting. In Duitsland werd hij achtste en eerder dit jaar scoorde hij in de Italiaanse GP al een pole-position. Net als Marquez staat Di Giannantonio direct onder contract bij het team. Ook de poulain van wijlen teambaas Fausto Gresini krijgt volgend jaar een Ducati GP22.

“Ik ben heel blij dat we onze line-up voor 2023 rond hebben”, zegt Nadia Padovani, de teambaas van Gresini Ducati. “We hebben onze rijder Fabio di Giannantonio bevestigd. Dit jaar heeft hij zijn talent al laten zien, hij groeit gestaag en ik ben zeker dat hij nog sneller kan worden. Naast hem krijgt hij met Alex Marquez een coureur met meer ervaring, hij is perfect voor ons team. Zijn CV spreekt voor zich, we denken dat hij veel potentie heeft en zien in hem een goede partner.”