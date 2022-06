Espargaro wil aanvallen in Assen: “Alles doen om Fabio te stoppen”

Fabio Quartararo eindigde zaterdag in de kwalificatie voor de TT Assen op de tweede plek, Aleix Espargaro bleef steken op de vijfde plek. De Aprilia-man bezet de tweede plek in het kampioenschap, maar heeft met zijn 138 punten al een achterstand van 34 punten op Quartararo. Dat Espargaro er op 32-jarige leeftijd nog eens zo goed voor zou staan, had bijna niemand verwacht. De Catalaan zelf is echter vastberaden dat hij tot het eind van dit seizoen mee kan doen om de wereldtitel. Het is daarom wel van groot belang om Quartararo zondag van zijn derde overwinning op rij te houden.

“Het is in deze fase van het kampioenschap heel belangrijk om voor Fabio te blijven en een paar punten terug te pakken. Ik ga graag op vakantie met een achterstand van minder dan 25 punten”, zegt Espargaro, duidend op de waarde van een Grand Prix-zege. Vanaf de vijfde startplek heeft hij daarvoor waarschijnlijk wel hulp nodig van polesitter Francesco Bagnaia. “We moeten Fabio ten koste van alles stoppen, hij mag niet ontsnappen bij de start, anders is het gedaan. We moeten hem bij de start pakken, anders is hij niet meer te achterhalen. Ik ben heel sterk in de laatste ronden, misschien wel beter dan hem. Als je dan al twee seconden achter hem rijdt, dan ben je kansloos en haal je hem nooit meer in.”

Aprilia kwam in het MotoGP-tijdperk nog nooit verder dan de zevende plek op het TT Circuit. Dit jaar is alles anders, zegt Espargaro. Het gevoel is in lange tijd niet zo goed geweest. “Het is lang geleden dat het gevoel met de motor zo goed was, beter dan tijdens races dat ik podium reed zoals in Le Mans en Mugello. Het gevoel is geweldig, ik ben snel en constant. Het probleem is dat Jorge Martin en Marco Bezzecchi voor me starten. Ik moet ze zo snel mogelijk pakken, dan heb ik een goede kans.”