Startopstelling voor de 91ste TT van Assen in de MotoGP

Bange Bagnaia blijft uit de problemen: “Wilde niet weer vallen”

Francesco Bagnaia heeft zondag zijn derde overwinning van het seizoen gepakt in de TT van Assen. Na vier DNF’s eerder dit jaar was het voor Bagnaia zaak om in het zadel te blijven zitten. Dat was niet eenvoudig, zo verklaarde de Italiaan na afloop.