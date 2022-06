Het TT Circuit verwacht zondag een vol huis als de MotoGP voor het eerst sinds het begin van de coronacrisis weer voor volle tribunes mag rijden. Vorig jaar werd de race afgewerkt met halfgevulde tribunes en ging de overwinning naar Fabio Quartararo. De Fransman versloeg toenmalig teamgenoot Maverick Viñales en Joan Mir van Suzuki. Quartararo is ook dit weekend weer de favoriet voor de zege. Hij heeft de afgelopen twee races gewonnen en is de man in vorm. In het laatste weekend voor de zomerstop kan Quartararo zijn voorsprong in het wereldkampioenschap nog verder vergroten.

Voor de 91ste keer staat de TT op het programma en voor de 73ste keer is de race ook daadwerkelijk onderdeel van het wereldkampioenschap. Het is dé klassieker op de MotoGP-kalender en is voor veel rijders een van de favoriete races van het seizoen.

Kwalificatie voor de MotoGP TT van Assen

Datum: Zaterdag 25 juni 2022

Starttijd: 14.10 uur

De kwalificatie voor de MotoGP TT van Assen vindt plaats op zaterdag 25 juni 2022. De sessie begint om 14.10 uur Nederlandse tijd. In de MotoGP is de kwalificatie altijd opgedeeld in twee delen. De tien snelste coureurs uit de drie vrije trainingen plaatsen zich automatisch voor Q2. De overige coureurs komen al in Q1 in actie. De twee snelste coureurs uit die sessie, voegen zich later bij het tiental om uit te maken wie met de pole-position voor de Grand Prix van Nederland aan de haal gaat. Het ronderecord op het TT Circuit staat op naam van Maverick Viñales, die vorig jaar op de Yamaha een 1.31.814 reed.

Hoe laat begint de MotoGP Grand Prix van Duitsland?

Datum: Zondag 26 juni 2022

Starttijd: 14.00 uur

De MotoGP TT van Assen wordt verreden op zondag 19 juni 2022. De wedstrijd gaat over 26 ronden, een afstand van 118,1 kilometer. Mocht er een rode vlag vallen, kan de wedstrijdleiding de uitslag na zo’n 20 ronden opmaken. Valt daarvoor de rode vlag, zal er een herstart volgen. Zoals zo vaak in Europa is de MotoGP-race de derde wedstrijd op het programma, naar Moto3 en Moto2.

Tijdschema voor de MotoGP TT van Assen

Naast de MotoGP, Moto3 en Moto2 zijn er in Assen ook races van de elektrische MotoE-klasse en de Northern Talent Cup.

Dag Klasse Sessie Nederlandse tijd Vrijdag 24 juni MotoE Vrije training 1 08.25u-08.45u Moto3 Vrije training 1 09.00u-09.40u MotoGP Vrije training 1 09.55u-10.40u Moto2 Vrije training 1 10.55u-11.35u NTC Vrije training 1 11.50u-12.20u MotoE Vrije training 2 12.40u-13.00u Moto3 Vrije training 2 13.15u-13.55u MotoGP Vrije training 2 14.10u-14.55u Moto2 Vrije training 2 15.10u-15.50u NTC Vrije training 2 16.05u-16.35u MotoE Kwalificatie 16.50u-17.20u NTC Kwalificatie 17.35u-18.05u Zaterdag 25 juni Moto3 Vrije training 3 09.00u-09.40u MotoGP Vrije training 3 09.55u-10.40u Moto2 Vrije training 3 10.55u-11.35u Moto3 Kwalificatie 12.35u-13.15u MotoGP Vrije training 4 13.30u-14.00u MotoGP Q1 14.10u-14.25u MotoGP Q2 14.35u-14.50u Moto2 Kwalificatie 15.10u-15.50u MotoE Race 1 16.25u NTC Race 1 17.15u Zondag 26 juni Moto3 Warm-up 09.00u-09.10u Moto2 Warm-up 09.20u-09.30u MotoGP Warm-up 09.40u-10.00u Moto3 Race 11.00u Moto2 Race 12.20u MotoGP Race 14.00u MotoE Race 2 15.30u NTC Race 2 16.20u

Uitzending MotoGP op televisie

Zender: Ziggo Sport en NPO1

Kanaal Ziggo Sport: 14 voor Ziggo-klanten of Ziggo Sport Select (401 voor Ziggo-klanten, kanaal 233 voor KPN-klanten)

Kanaal NPO: 1 voor Ziggo-klanten en KPN-klanten

Start uitzending voor de kwalificatie: 13.20 uur op Ziggo Sport

Start uitzending voor de race: 13.10 uur op Ziggo Sport, 10.45 uur op NPO1

Ziggo Sport heeft in Nederland de exclusieve uitzendrechten voor de MotoGP, maar bij de TT van Assen heeft ook de NOS de rechten. MotoGP-fans kunnen alle trainingen en kwalificaties uitsluitend bij Ziggo Sport kijken, maar kunnen voor de race schakelen naar NPO1. De NOS is op het TT Circuit aanwezig met presentator Gert van ’t Hof en WSBK-coureur Michael van der Mark als analyticus. Het commentaar bij de races wordt verzorgd door Hans van Loozenoord.

De overige sessies zijn te zien bij Ziggo Sport. Alle sessies zijn dit weekend te zien op Ziggo Sport Select, het kanaal dat inbegrepen is in het televisiepakket van Ziggo. Ziggo Sport is zaterdag de hele dag live vanaf het TT Circuit. De uitzending begint al om 8.45 uur, een kwartier voor de start van de derde vrije training voor Moto3. Om 11.35 beginnen de voorbeschouwingen op de kwalificaties. Om 13.20 uur begint de voorbeschouwing op de MotoGP-kwalificatie, de vierde vrije training begint om 13.30 uur. Daarna staat vanaf 14.05 uur de kwalificatie op het programma.

Op zondag is Ziggo Sport er ook al vroeg bij. De zender is om 8.45 uur live van het circuit met eerste de warm-ups. Het raceprogramma begint vervolgens om 10.45 uur met de Moto3-race, gevolgd door de Moto2-race om 11.55. De voorbeschouwing op de MotoGP-race begint vervolgens om 13.00 uur met om 14.00 uur de start van de race.

Het commentaar tijdens de MotoGP TT van Assen wordt verzorgd door Frank Weeink en Peter Bom. Op het circuit verzorgt Rob Kamphues de presentatie met verschillende analisten. Rob van Gameren is de pitlane-reporter voor de sessies. Bij de sessies van Moto2 en Moto3 doen Iwan van der Valk en Nigel Walraven het commentaar.

MotoGP kijken zonder Ziggo of de NOS

Wil je de MotoGP-race op het TT Circuit kijken, maar liever niet via Ziggo of de NOS? Dan is de MotoGP Videopass het beste alternatief. Dat is de officiële streamingdienst van de MotoGP. Hier worden live alle trainingen, de kwalificatie en de race uitgezonden, inclusief voor- en nabeschouwingen. Ook kun je er de Moto3 en Moto2 volgen. Daarnaast kun je toegang krijgen tot extra content. MotoGP produceert regelmatig documentaires over coureurs of teams, maar ook interviews en persconferenties zijn te zien met een abonnement op de MotoGP Videopass. Het is overigens wel een prijzige optie. Voor een compleet seizoen betaal je een kleine 140 euro.

Samenvattingen van de MotoGP-races worden onder meer vertoond in het NOS Sportjournaal (zondagavond 19.00 uur), maar zijn ook te vinden via het YouTube-kanaal van Ziggo Sport en de MotoGP zelf.