VIDEO: Quartararo en Espargaro samen van de baan in TT Assen

In de openingsronden van de MotoGP TT van Assen sloeg polesitter Francesco Bagnaia direct een gaatje. WK-kandidaten Fabio Quartararo en Aleix Espargaro moesten in de achtervolging, maar streden tegelijkertijd om elke centimeter. Na een handvol ronden ging het fout in de listige eerste sectie, waar de Fransman een overenthousiaste actie inzette en op lage snelheid onderuit schoof. Espargaro moest uitwijken en bleef overeind, maar moest wel door het grind. Het tweetal verloor veel tijd en zag de kans op een overwinning in rook opgaan. Quartararo meldde zich enkele ronden later in de pits, maar werd door Yamaha gesommeerd om zijn weg toch te vervolgen. Dat bleek een zeer onverstandige beslissing, want halfweg de race ging hij bij het accelereren na Strubben onderuit. Hij leek daarbij geen blessure te hebben opgelopen, maar was wel uitermate gefrustreerd.

Zie hieronder de beelden van het incident.