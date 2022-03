Zonta van den Goorbergh kwam in de kwalificatie voor de Grand Prix van Indonesië, die voor het eerst sinds 1997 weer op het programma stond, tot de 25ste plaats. Daarmee deed hij wat hij in Qatar ook al probeerde: Iets verder naar voren starten om direct een groepje te vinden en in het zog mee te kunnen naar een mooie klassering. Dat lukte ten dele voor Van den Goorbergh, die bij de start in het gedrang zat met andere coureurs.

“Het was meteen na de start even heel erg hectisch en raakte ik in het gedrang”, zegt Van den Goorbergh na zijn tweede GP-start. “We raakten elkaar met een aantal rijders en het scheelde maar heel weinig of we waren daar met een aantal mensen onderuit gegaan. Hierdoor verloren we best wel wat tijd en verloren we de aansluiting. Ondanks dat het een ingekorte race was kwamen we als 23ste over de finish, en dat op ongeveer 30 seconden van de winnaar.”

De ingekorte wedstrijd leverde Van den Goorbergh geen punten op, maar het gevoel was goed op een circuit dat voor alle coureurs nieuw was. “Ik ben eigenlijk best wel tevreden hoe het gegaan is tijdens de wedstrijddag. Tijdens de warm-up was het gevoel meteen goed en reed ik de achttiende rondetijd, en dat op slechts 0,8 seconde van de snelste man. Ook over mijn resultaat in de race ben ik wel tevreden.”

De volgende race op Termas de Rio Hondo is ook een nieuw circuit voor Van den Goorbergh, maar de ervaring met de Kalex-machine helpt hem wel degelijk vooruit. “We hebben weer veel geleerd dit weekend hier in Indonesië, deze ervaring nemen we mee naar Argentinië waar over twee weken al de volgende Grand Prix op het programma staat. Ik kijk er nu al naar uit.”

De Moto2-race in Indonesië werd gewonnen door de Thaise coureur Somkiat Chantra.

