Chantra boekt dominante eerste Moto2-overwinning in Indonesië

Kort voor de start van de Moto2-race kwam het bericht dat de wedstrijd ingekort werd tot zestien ronden. Dat had alles te maken met de omstandigheden en de regenval die later op de dag komt. Somkiat Chantra twijfelde geen moment bij de start en ging in de aanval. Hij kwam aan de leiding in de wedstrijd en zette de achtervolgers meteen onder druk. In eerste instantie ging dat om Sam Lowes en Jake Dixon. De beide Engelsen hadden geen antwoord op het ziedende tempo van de Thaise coureur. Dixon deed een poging aansluiting te vinden en haalde Lowes in, maar dat kwam hem in de vijfde ronde duur te staan. De GasGas Aspar-coureur schoof onderuit in de tiende bocht en kon fluiten naar een eerste Moto2-podium.

Lowes kon het tempo van de leider in de race ook niet bijhouden en zag Qatar-winnaar Celestino Vietti langszij komen. Niet veel later kwam ook Aron Canet voorbij aan Lowes. Vietti en Canet deden nog een poging om Chantra terug te halen, maar het was simpelweg te laat. Na zestien ronden kwam Chantra aan de finish met een voorsprong van 3,2 seconden. Het zorgde voor feeststemming én tranen bij Honda Team Asia. Vietti consolideerde de leiding in het klassement met de tweede plaats, Canet mocht voor de tweede keer dit seizoen naar het podium.

Lowes moest genoegen nemen met de vierde plek, Augusto Fernandez kwam na een fel duel met Ai Ogura tot de vijfde plaats. Ogura eindigde op zijn beurt op de zesde plek voor Femin Aldeguer en Tony Arbolino. Moto3-wereldkampioen Pedro Acosta zat in het groepje met teamgenoot Fernandez, maar had na een overtreding eerder dit weekend nog een long lap penalty open staan. Hij vocht zich terug tot de negende plaats. Albert Arenas moest zijn meerdere erkennen in de KTM Ajo-coureur, hij werd tiende.

Bo Bendsneyder had vanaf de vijfde plaats een uitstekende uitgangspositie voor punten in zijn tweede land, maar de coureur werd bij de start opgeslokt door het peloton. Na een mindere start en een uitstapje in een van de bochten kwam Bendsneyder na de eerste ronde op de vijftiende plek door.

Zonta van den Goorbergh zat de hele race in een mooi groepje en kwam tot de 23ste plaats in de Grand Prix van Indonesië. Over twee weken gaat het Moto2-kampioenschap verder met de GP van Argentinië.