Puntloos weekend voor Van den Goorbergh: "Vooraf niet gedacht"

Tijdens de seizoensouverture van de Moto2 in Qatar eindigde Zonta van den Goorbergh nog op de dertiende positie, waarmee hij meteen drie punten scoorde. Afgelopen weekend hoopte de 18-jarige Nederlander daarop voort te borduren met een goed resultaat tijdens de Grand Prix van Portugal. Dat lukte echter niet. In de kwalificatie wist Van den Goorbergh net niet door te dringen tot Q2, waardoor hij het met de negentiende startpositie moest doen. Vervolgens slaagde hij er in de race op Autódromo Internacional do Algarve ook niet in om progressie te boeken, waardoor hij als negentiende eindigde en geen punten scoorde.

"We verlaten Portugal zonder punten en dat had ik voorafgaand aan het weekend zeker niet gedacht", verklaarde Van den Goorbergh na afloop van de race. Hij slaagde er naar eigen zeggen niet in om een goed ritme te pakken te krijgen. "We hebben wel veel bruikbare informatie voor de toekomst verzameld en een aantal lessen geleerd. Het was een hele moeilijke race en ik kwam niet in een ritme, ik kon niet rijden zoals ik dat wilde. Daardoor werd het een steeds lastiger verhaal in de race en dat is nu even zuur. Nu is het tijd om nog harder te trainen en ons klaar te maken voor de race in de Verenigde Staten, waar we weer willen meestrijden voor de posities waarvan we weten dat we er kunnen staan."

Ook landgenoot Bo Bendsneyder vertrok zonder punten uit Portimão. De rijder van Gas Up drong via de vrije trainingen al door tot Q2, maar daarin bleef hij steken op de achttiende startpositie. Aanvankelijk viel hij in de race wat terug, om zich vervolgens weer wat naar voren te knokken. Uiteindelijk viel Bendsneyder de ondankbare zestiende plek ten deel. "Het was een moeilijke race. Ik had gedurende de race geen goed gevoel, waardoor we niet het resultaat behaalden waar we op hoopten", vertelde de Rotterdammer, die meteen van de gelegenheid gebruik maakte om vooruit te kijken. "Nu gaan we naar de Verenigde Staten, waar we het beter hopen te doen. We zullen blijven doorwerken om ons best te doen in Austin."