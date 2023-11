Zonta van den Goorbergh sleept nieuwe Moto2-deal in de wacht

Zonta van den Goorbergh stroomde in het seizoen 2022 met RW Racing de Moto2 binnen en bleef ook in 2023 actief in de talentenklasse. Wel stapte hij over naar Fieten Racing. Dit jaar eindigde de Nederlander al twee keer in de top-tien en scoorde daarmee zijn eerste punten. De nieuwe deal betekent volgens het Moto2-team van Fieten dat de zoon van oud-motorcoureur Jurgen van den Goorbergh zich naast teamgenoot Barry Baltus kan blijven ontwikkelen. Op dit moment staat de jonge Brabander op de 23e plek in het Moto2-kampioenschap.

“Allereerst wil ik het team bedanken voor de afgelopen twee seizoenen", reageert de 17-jarige op het nieuws van zijn verlenging. "Ik ben ontzettend blij en trots dat we samen nog eens twee jaar door zullen gaan. Het is belangrijk voor mij om mezelf in deze klasse te blijven ontwikkelen en dat is zeker mogelijk met de juiste mensen om mij heen. Ik wil het team, de sponsoren, partners en mijn familie dan ook bedanken voor hun steun en inzet. De komende twee seizoenen blijf ik bij Fieten Olie Racing GP rijden en ik hoop dat we samen in die periode heel veel goede resultaten kunnen behalen.”

Teambaas Jarno Janssen is ook in zijn nopjes met de verlenging: “Deze contractverlenging van Zonta geeft ons stabiliteit wat voor ons heel belangrijk is", zegt de chef. "We creëren een stabiele situatie binnen het team waarmee we op alle vlakken door kunnen groeien. Met deze verlenging voor 2024 en 2025 hebben beide partijen het vertrouwen voor dit project aangegeven en we zijn dan ook heel trots dat we met Zonta en Barry Baltus we twee talenten hebben kunnen waarborgen. In de afgelopen twee seizoenen hebben we een bepaald niveau van vertrouwen opgebouwd en dat is ontzettend belangrijk. Het team aan de kant van Zonta zal dan ook de komende twee seizoenen onveranderd blijven. In de afgelopen twee seizoenen zijn we samen flink gegroeid en het doel is om deze lijn verder voort te zetten. Ik ben heel blij en trots dat Zonta ook de komende twee seizoenen voor ons team rijdt en ik hoop dat we samen successen kunnen behalen.”