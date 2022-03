Bendsneyder had veel meer verwacht van Indonesische GP

Na een puntloze start in Qatar had Bo Bendsneyder goede kansen in de thuisrace van zijn team goede kansen om te scoren. Na een hectische week waarin hij deelnam aan de parade door Jakarta en op audiëntie mocht bij de president van Indonesië, had Bendsneyder gehoopt om goed te scoren. Dat lukte in de kwalificatie waar hij overkwam uit Q1 en in de tweede kwalificatiesessie een goede vijfde plaats scoorde. In de race kon hij dit echter niet omzetten naar een knap resultaat. Al in de eerste ronde werd Bendsneyder uit de top-tien verdreven toen hij even buiten de baan terechtkwam.

“Ik had er veel meer van verwacht”, zegt Bendsneyder. “Vooraf hoorden we dat de race ingekort was tot zestien ronden, ik probeerde goed te starten maar dat lukte niet. Daardoor verloor ik heel veel plekken. Een rijder drukte me naar buiten in bocht 10 waardoor ik buiten de baan kwam. Ik kwam als vijftiende terug op de baan. Dat frustreerde mij enorm en ik probeerde de plekken terug te veroveren, maar ik maakte fouten. Ik moest kalm blijven en focussen op het ritme. We hebben een punt gescoord, maar we hadden gehoopt op veel meer. We focussen ons op de positieve zaken van dit weekend en leren van de negatieve punten. Ik ben mijn team dankbaar dat ze mij zo goed geholpen hebben.”

Over twee weken mag Bendsneyder een nieuwe poging doen. Dan staat de Grand Prix van Argentinië op het programma. In 2019 scoorde de SAG-rijder daar de veertiende plaats.