Het Moto2-weekend in Maleisië verliep voor een van de Nederlandse ijzers in het vuur Zonta van den Goorbergh absoluut niet naar wens. De 19-jarige coureur leek na de races in India en Japan de weg omhoog gevonden te hebben, maar in Indonesië lag de jonge rijder al vroeg uit de race en op Sepang gingen punten aan zijn neus voorbij. "Hopelijk ligt de pech nu achter ons en zit het nu in de laatste twee Grand Prix-weekenden mee", noemt de Brabander voorafgaand aan het raceweekend op het circuit van Losail. "We gaan ons best doen om er vanaf het begin van het weekend goed bij te staan en per sessie stappen maken."

Het circuit - waar ook de Formule 1 tegenwoordig hun race rijdt - is niet geheel nieuw voor Van den Goorbergh. De Fieten Olie Racing-coureur heeft één keer eerder op die baan gereden. "Maar dat is al weer twee jaar geleden, het was mijn eerste wedstrijd in de Moto2-klasse", noemt de nummer 23 uit de stand in de opstapklasse richting de MotoGP. "Ik kan me daardoor niet heel veel meer herinneren van dat circuit." Ook de omstandigheden gaan serieus veranderen, destijds reden de coureurs overdag. De komende editie gaat er in het donker gereden worden, wat voor de Brabantse coureur een uitdaging is: "Dat zal voor mij een nieuwe maar ik denk ook een leuke ervaring worden. Hopelijk kunnen we een mooi resultaat mee naar huis nemen."

Fieten Olie Racing-teambaas Jarno Janssen ziet kansen, zeker gezien het verleden van zijn team op de baan in de woestijn. "Het raceweekend in Qatar is natuurlijk altijd bijzonder vanwege het racen in de avond. Dat is niet iets waar we bang voor moeten zijn, want in het verleden is gebleken dat we hier goede resultaten kunnen behalen", aldus de voormalig coureur. "We gaan het weekend vol vertrouwen in en kijken uit naar vrijdag voor onze eerste twee trainingen."

De Moto2-coureurs beginnen vrijdag om 12.50 aan hun raceweekend in Qatar. Zaterdag kwalificeren de heren zich om kwart voor vijf en beginnen zondag een half uur eerder aan hun Grand Prix. De race gaat twintig ronden duren.