Van den Goorbergh verklaart uitvalbeurt tijdens Moto2-race Austin

Voor de derde ronde van het Moto2-seizoen 2024 reisde het circus af naar het Circuit of the Americas. Voor de Nederlanders draaide het raceweekend uit op een teleurstelling. Zonta van den Goorbergh wist zaterdag in de kwalificatie niet door te dringen tot Q2 en moest daardoor vanaf de 24ste positie aan de Amerikaanse Grand Prix beginnen. Daarin zou de rijder van RW Racing GP de finish niet halen, want halverwege parkeerde hij zijn Kalex in de pitbox.

“We kregen al vrij gauw te maken met een technisch probleem, waardoor ik niet de race kon rijden die ik voor ogen had”, verklaart Van den Goorbergh zijn uitvalbeurt na afloop van de door Sergio García gewonnen race. Zelf denkt de Nederlander dat hij zich in de loop van de race naar voren had kunnen knokken. “Het is heel teleurstellend, want ondanks mijn startpositie had ik zeker de mogelijkheid om naar voren te komen. Helaas, het is niet anders en we zullen samen aan het werk moeten om er in Jerez weer sterker bij te staan.”

Lastige zondag voor Bendsneyder

Ook landgenoot Bo Bendsneyder kende een tegenvallende race. In de kwalificatie verzekerde hij zich nog van de tiende startpositie, zijn beste kwalificatieresultaat sinds de Amerikaanse GP van vorig jaar. Destijds eindigde hij op zondag op het podium. Dit jaar was hij na een dramatische openingsronde veroordeeld tot een inhaalrace die hem op P18 bracht. “Het was een moeilijke race en ik had het heel lastig. We moeten alles controleren en analyseren voor de aankomende races. Ik wil mijn hele team bedanken voor het geweldige werk dat ze altijd leveren en we kijken al uit naar Jerez”, luidt de korte reactie van Bendsneyder.

De Nederlandse Moto2-deelnemers krijgen over twee weken kans om zich te revancheren voor het moeizame optreden in de Verenigde Staten. Dan wordt op Circuito de Jerez de Grand Prix van Spanje verreden.