Van den Goorbergh voor het eerst in Q2, Bendsneyder negende

Zonta van den Goorbergh liet in de trainingen al een goede indruk achter. Hij stond op de zeventiende plek na de beide oefensessies op het circuit van Termas de Rio Hondo. Daarmee was hij op voorhand al niet kansloos voor een plek in Q2, maar er zaten nog wel een paar snelle mannen in Q1. Van den Goorbergh was de hele eerste kwalificatiesessie op de voorposten te vinden. Hij verbeterde zijn tijd meerdere malen en reed 1.44.185 in de slotfase. Daarmee stelde hij de derde plek en plaatsing voor Q2 veilig.

In die sessie kwam hij ook Bo Bendsneyder tegen. De Rotterdammer stond dertiende na de beide trainingen in Argentinië. Hij was daarmee rechtstreeks geplaatst voor Q2. In die sessie stond de 23-jarige coureur even aan kop, maar over zijn 1.43.727 kwam hij niet meer heen. Het was goed voor de negende plaats in de kwalificatie voor de Grand Prix van Argentinië. Het biedt hem een hele goede uitgangspositie voor de race.

In het tweede deel van de kwalificatie verbeterde Zonta van den Goorbergh zich meteen naar 1.44.075, hij haalde een tiende van zijn snelste Q1-tijd af. Daarna volgden een paar rommelige rondjes, maar met een laatste poging kwam Van den Goorbergh tot 1.44.068. Het brengt hem tot de veertiende startplek voor de wedstrijd op Termas, die zondagmiddag om 18.20 uur Nederlandse tijd plaatsvindt.

Pole-position voor de Grand Prix van Argentinië ging naar de Spaanse sensatie Fermin Aldeguer. Hij is met zijn 16 jaar de jongste polesitter op het tweede niveau sinds Jorge Lorenzo. De drievoudig MotoGP-kampioen werd in 2005 tijdens de Italiaanse GP de jonste polesitter ooit. Hij was toen 18 jaar en 32 dagen oud. Dat record is nu in handen van Aldeguer, die Augusto Fernandez en Tony Arbolino naast zich krijgt op de eerste rij.

Uitslag: Kwalificatie Moto2 Grand Prix van Argentinië