Bandenkeuze nekt Van den Goorbergh in Qatar: "Een bittere pil"

De Moto2 stapte afgelopen winter over van Dunlop-banden naar rubber van Pirelli. Tijdens de Grand Prix van Qatar werden de Italiaanse banden voor het eerst in competitief verband ingezet en dat had meteen forse gevolgen voor het wedstrijdverloop. Vrijwel alle rijders die voor de medium achterband kozen, liepen gedurende de race over achttien ronden tegen forse bandenslijtage en bijbehorend verval qua rondetijden aan. Zonta van den Goorbergh was een van de rijders met de medium achterband. Daarop opende de rijder van RW Racing GP sterk door vanaf de tiende startpositie naar de top-zeven te komen. Daarna zakte het tempo echter behoorlijk in, waardoor de rijder uit Breda uiteindelijk als dertiende finishte.

"Normaal gesproken zou ik misschien wel tevreden zijn geweest met drie WK-punten, maar dat is nu echt niet het geval", blikte Van den Goorbergh na de race in Qatar terug. "Ik voelde me zo ijzersterk in het begin van de race, ik kon zelfs nog niet eens echt pushen omdat ik achter een aantal jongens zat die beduidend langzamer waren. Toen ik er eenmaal langs was, reed ik zelfs snellere rondetijden dan de jongens vooraan. Vervolgens kreeg ik te maken met flink gripverlies, hierdoor zakte mijn tempo ver in en dat leek ook andere coureurs te overkomen die sterk terugvielen. In de laatste bocht van de race verloor ik nog een positie, dus dit is een bittere pil om te slikken."

RW Racing GP trots na eerste podium in Moto2

Het uiteindelijke resultaat van Van den Goorbergh voldeed niet helemaal aan zijn verwachtingen, ook doordat de eerste fase van het weekend nog goed verliep met solide klasseringen in de trainingen. "Deze tegenslag komt dan ook hard aan nadat we het hele weekend hier zo sterk waren, van vrijdagochtend tot aan een derde van de race", zei Van den Goorbergh. Voor RW Racing GP draaide het uiteindelijk toch uit op een mooie dag. Dat was te danken aan Barry Baltus, die een ijzersterke race reed met de medium voorband en zachte achterband. De Belg strandde uiteindelijk op 0.055 seconde van winnaar Alonso López om als tweede over de finish te komen. Voor het Nederlandse RW Racing GP betekende dit de eerste podiumplek in de Moto2.

"Het was een fantastische dag", concludeerde teammanager Jarno Janssen dan ook. "Barry heeft een geweldige race gereden en hij heeft laten zien waartoe we samen in staat zijn. Ik ben heel trots op hem en het team want het was zeker niet makkelijk. Dit is een prachtig resultaat en een hele mooie opsteker voor het hele team." Ook voor Van den Goorbergh heeft Janssen mooie woorden over. "Zonta begon ook heel goed aan zijn race maar werd uiteindelijk slachtoffer van de bandenkeuze, helaas pakte dat niet goed uit. Hoe dan ook ben ik heel trots op hem wat hij dit weekend heeft laten zien, hij heeft een hele sterke indruk achtergelaten en dat geeft ons vertrouwen voor de komende races."