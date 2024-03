Van den Goorbergh wil revanche: "Dacht dat ik kon winnen in Qatar"

De seizoensopening van de Moto2 in Qatar verliep voor Zonta van den Goorbergh niet helemaal naar wens. Hij maakte een sterke indruk in de trainingen en de kwalificatie door steevast in de top-tien te staan, maar in de race op zondag kwam dat er niet uit. De RW Racing GP-rijder kon in de eerste fase van de race goed meekomen en leek zelfs op weg naar de top-vijf, maar in de tweede helft van de race zakte zijn tempo ver in. Met P13 scoorde Van den Goorbergh uiteindelijk nog drie punten, maar dat was niet wat hij ervan verwachtte. Ook na aankomst in Portimão voor het tweede raceweekend is de teleurstelling nog groot.

"We staan hier nog steeds met wat woede en met de drang om revanche te nemen", vertelde Van den Goorbergh bij Ziggo Sport. Het terugvallen verklaarde hij door te wijzen naar de voorband. "Het komt er gewoon op neer dat de hele voorband kapot was, wat helemaal niet verwacht was. We hebben er het hele weekend geen last van gehad, niemand eigenlijk. Ik heb runs van zeven, acht ronden gedaan waarin de laatste ronde echt nog snel was, maar in de race was de pace van niemand snel. Sommigen hadden er nog meer last van dan ik, Aldeguer eindigde niet eens meer in de punten", zag hij dat hij niet de enige was met bandenproblemen op de nieuwe Pirelli's.

"Ik had nog geluk dat ik er de eerste paar ronden nog goed bij zat, daarna zakte ik als een steen terug. Wel had ik toen al een groot gat opgebouwd", vervolgde Van den Goorbergh, die in het eerste derde van de race nog dacht kans te hebben om voor de zege te strijden. "Na een derde van de race was ik er echt van overtuigd dat ik de wedstrijd ging winnen. Ik voelde me zo goed en ik was eindelijk langs de wat langzamere rijders, waardoor ik niet meer vast zat achter een [Darryn] Binder of [Izan] Guevara. Ik liep in op de kopgroep en zat net op de staart van [Albert] Arenas, waardoor ik dacht dat ik echt kon meespelen voor de overwinning. Van de ene op de andere ronde was het echter klaar."