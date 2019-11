Timing laat Bendsneyder in de steek tijdens kwalificatie

“De kwalificatie liep niet zoals ik wilde”, verklaarde Bendsneyder, die zesde werd in het eerste bedrijf en dus als negentiende moet starten zondag. “Ik had best een goede tijd, maar liep aan het einde van de ronde tegen wat verkeer aan. Daarna kwam het steeds niet goed uit wat verkeer betreft en daarom besloot ik om een gaatje te laten vallen zodat ik meer ruimte had. Juist toen ik vrij baan had, was het in bocht 1 nat en kon ik geen snelle ronde meer rijden.”

Bendsneyder liet zich zodoende verrassen door de onvoorspelbare weersomstandigheden op Phillip Island. “Jammer, want een plaats bij de eerste vier en dus doorgaan naar Q2 had er wel ingezeten. Ik had veel moeite met de wind vandaag, veel meer dan gisteren. De verwachting is dat het morgen minder hard waait, waardoor ik hopelijk ook het goede gevoel van gisteren weer terug kan krijgen. Ik denk dat er toch wel een mooie wedstrijd in kan zitten vanaf de negentiende plaats.”

Aan de andere kant van de NTS RW Racing GP-pitbox kon er gejubeld worden omdat Jesko Raffin het tot de zevende plaats schopte. Dat was de beste kwalificatie voor het NTS-chassis sinds het debuut. “De zevende plaats, vanaf de derde startrij, is mooi. Dat geeft de kans om er vanaf het begin goed bij te zitten en een mooi resultaat te scoren. Maar we moeten afwachten wat het weer doet", blikte Raffin terug. "Dat kan hier alle kanten op, maar we zijn voorbereid op zowel nat als droog, dankzij het goede werk van het team. Ik had ook last van de wind. Daardoor heb je minder gevoel met de motor. Desondanks hebben we in VT3 toch een aantal aanpassingen kunnen uitproberen, die goed uitpakten. Q2 was een beetje kort, door de regen, maar het resultaat is prima.”

Jorge Navarro start zondag vanaf pole-position tijdens de Grand Prix van Australië.