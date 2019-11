Moto2 Phillip Island: Navarro claimt pole-position

Kwalificatie 1

Bij aanvang van de Moto2-kwalificatie was het stralend weer en konden coureurs zonder enige twijfel met slicks de baan op. Toch was het voor iedereen zaak om zo vroeg mogelijk tot een snelle tijd te komen met de constante dreiging van regen. Sam Lowes noteerde de snelste tijd in die eerste kwalificatiesessie, maar de coureur had er zelf helemaal niets aan. Na een dwaze actie tijdens de tweede training op vrijdag waarbij de Brit Jesko Raffin van zijn fiets reed, kreeg Lowes een forse gridstraf. Ondanks dat plaatste hij zich wel voor Q2.

Remy Gardner beleefde tot nu toe een rampzalig weekend, maar herstelde zich enigszins met de tweede tijd in Q1. Ook Xavi Vierge en Luca Marini wisten zich te plaatsen voor Q2. Die eer ging net aan de neus van Bo Bendsneyder voorbij. De Nederlander stond op een goede positie, maar hij liet zich verrassen in de slotfase van de sessie. Hij viel daardoor achter Lorenzo Baldassarri terug tot de zesde plaats in Q1. Marcel Schrotter, Joe Roberts, Andrea Locatelli en Dominique Aegerter maakten de top-tien compleet. Die laatste bleef met een miraculeuze redding overeind.

Uitslag Moto2 Grand Prix van Australië - Kwalificatie 1

Kwalificatie 2

Jorge Navarro bezorgde SpeedUp vervolgens pole-position in het tweede deel van de kwalificatie. Toen de regen met vijf minuten te gaan wederom naar beneden kwam, had de Spanjaard net een 1.33.565 gereden. Dat bleek de snelste tijd te zijn, in de resterende tijd droogde het niet genoeg op om nog een aanval te doen.

KTM-coureur Brad Binder eindigde op de tweede plaats, hij was ruim drie tienden langzamer dan Navarro. Luca Marini beleefde een teleurstellende vrijdag, maar wist zich vanuit Q1 nog wel naar de derde plaats in Q2 te rijden. Hij was op zijn beurt een fractie sneller dan de tweede Speed Up van Fabio Di Giannantonio.

Jorge Martin was op vrijdag de snelste in beide sessies, hij eindigde op de vijfde plaats voor Sam Lowes en WK-leider Alex Marquez. Jesko Raffin werd achtste voor Marco Bezzecchi, Iker Lecuona sloot de kwalificatie af op de tiende plaats.

Uitslag Moto2 Grand Prix van Australië - Kwalificatie 2