Bendsneyder zet 'flinke stap' tijdens test in Jerez

Na een uitermate teleurstellend 2019 hebben Bendsneyder en zijn NTS RW Racing GP-team de batterijen weer opgeladen voor het nieuwe seizoen. Tijdens de driedaagse test in Jerez toonde Bendsneyder constant verbetering. Tijdens een kwalificatierun op de laatste dag noteerde de Rotterdammer een 1.41.1. Dat was acht tienden sneller dan zijn kwalificatietijd voor de Grand Prix van Spanje van vorig jaar.

“Het was een goede derde dag, waarop we een flinke stap hebben kunnen zetten”, concludeerde hij. “De eerste twee dagen lag de focus op een race-afstand met de harde band, vandaag lag de focus op de kwalificatie en meteen een snelle ronde neerzetten. Dat is iets waarmee we het afgelopen jaar nogal hebben geworsteld, dus het was belangrijk om daar goed aandacht aan te geven. Het pakte goed uit en dat geeft een goed gevoel.”

Voor de aankomende test in Qatar, die aankomende vrijdag begint, zitten er alweer wat ideeën in het vat. “Daarnaast zijn er wat dingen duidelijk geworden waar we van kunnen leren en die misschien in Qatar al bruikbaar zijn. Ik ben zeker tevreden over de test. Het zijn lange dagen, maar we hebben ontzettend veel gedaan. Het team heeft top werk geleverd door zoveel veranderingen te doen en alles uit te proberen.”

Jesko Raffin, de teamgenoot van Bendsneyder, moest wennen aan het materiaal en had moeite met het tempo van zijn Nederlandse stalgenoot. Twee valpartijen op de tweede dag van de test maakten het bovendien niet makkelijker. De Zwitser verbeet de pijn op de laatste dag en kwam tijdens de kwalificatiesim tot een 1.42.3.

“Het was een moeilijke test voor Jesko, waardoor hij minder testwerk kon doen en er niet uitkwam wat erin zat, maar hij heeft zich goed herpakt”, vond teammanager Jarno Janssen. Over Bendsneyder zei hij: “De test staat in het teken van rijden en ritme vinden in de motor, maar je wilt natuurlijk ook snel zijn. Dat is op de laatste dag zeker gelukt. De tijden van Bo waren erg goed en met name heel constant.”

In beeld: De Jerez-test van RW Racing