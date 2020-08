Raffin mist GP Tsjechië, RW wijst Aegerter aan als vervanger

Raffin werd na de warm-up voor de Grand Prix van Andalusië van de startlijst gehaald in de Moto2-klasse, hij had door de extreme warmte te kampen met duizeligheid en extreme vermoeidheid. Daardoor kwam Bendsneyder in Jerez als enige in actie namens de renstal van Roelof Waninge. Het leek te gaan om een zonnesteek bij Raffin, maar de klachten zijn de afgelopen dagen hetzelfde gebleven. “Na tien minuten inspanning ben ik uitgeput en krijg ik zwarte vlekken voor de ogen”, zegt Raffin. “Mijn bloedwaarden lijken in orde en dat stelt de artsen voor een raadsel. Ze hebben nog niet kunnen vinden wat de oorzaak is en zolang dat niet duidelijk is, kunnen we ook niet werken aan een oplossing. De komende dagen onderga ik nog meer tests. Naar alles wordt gekeken: allergieën, Pfeiffer, Lyme…”

RW Racing-teammanager Jarno Janssen: “Jesko Raffin is op dit moment helaas niet in staat te rijden. Wat hem precies mankeert, is niet duidelijk, en zolang dat niet bekend is, is het niet verantwoord hem op de motor te zetten. We zijn blij dat we in Dominique Aegerter een ervaren coureur als vervanger hebben gevonden.”

Aegerter reed tien jaar in de Moto2-klasse en is een ervaren coureur. Dit seizoen komt hij in actie in de elektrische klasse van het wereldkampioenschap, de MotoE. Vorig weekend schreef hij op Jerez nog een race op zijn naam. “We zijn blij dat we snel konden schakelen met Aegerter”, stelt Janssen. “Het is goed om een ervaren coureur te hebben, die ons veel informatie kan geven. Aegerter is tot en met afgelopen jaar actief geweest in de Moto2 en hij heeft net twee MotoE-races achter de rug, waarin hij beide keren op het podium heeft gestaan.”