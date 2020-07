Bendsneyder heeft last van hitte: “We hebben het heel moeilijk”

In de Spaanse hitte hadden Bendsneyder en zijn teamgenoot Jesko Raffin het moeilijk. In de tweede sessie kwam Bendsneyder tot een 24ste plaats met een 1.43.405. Raffin moest het doen met de 29ste plek, zijn tijd was een 1.44.476. In de ochtend noteerden de beide coureurs snellere tijden, maar dat is gezien het tijdstip van de kwalificatie en de race niet heel relevant. Het lijkt er om die reden op dat Bendsneyder en Raffin een pittig weekend tegemoet gaan in Jerez.

“Het was een heel zware dag”, aldus Bendsneyder, die er woensdag tijdens de test ook al niet best voor stond. “We hebben het moeilijk. Ik heb nog steeds niet het vertrouwen in de voorkant en dat maakt het lastig om een goede tijd neer te zetten. We gaan nu de data analyseren en proberen het probleem op te lossen. De verschillen zijn klein, maar we moeten wel echt die stap zien te maken om te komen waar we willen en moeten staan.”

Bendsneyder begon in maart veelbelovend aan het seizoen. De coureur scoorde met een elfde plaats het beste Moto2-resultaat van zijn carrière. Het evenaren daarvan dit weekend lijkt al een pittige opgave te worden. Raffin voegde toe: “Het team heeft hard gewerkt, maar met dit resultaat kunnen we niet tevreden zijn. We staan er te ver vanaf. Ik ben wel constant, maar niet snel genoeg. We moeten aan de bak om de problemen op te lossen en morgen competitiever voor de dag te komen.”