Bendsneyder: 2020 moet het jaar van de revanche worden

Vier puntenfinishes en zeven schamele puntjes. Dat zijn de cijfers die horen bij het moeizame 2019-seizoen van Bendsneyder. Op de NTS van RW kwam hij niet altijd even goed uit de verf en dat het binnenskamers niet rustig was, hielp ook al niet. Het kan dus snel beter, zou je zeggen. De randvoorwaarden zijn er volgens Bendsneyder in ieder geval voor geschapen. "Ik ben blij dat ik een nieuwe crew heb, waar ik nu al de zekerheid van heb dat we er samen een heel jaar voor gaan", hoopt Bendsneyder dus op rust in de tent bij het Drentse team.

Naast de randvoorwaarden bij RW Racing weet de hoofdrolspeler ook dat hij individueel een stap moet zetten voor een beter 2020. "Maar ik ben daar ook heel eerlijk in. Er is gewoon een aantal dingen dat ikzelf moet verbeteren", vervolgt hij tegenover Motorsport.com. "Dat geldt voor de kwalificatie en ook voor gevechten in de wedstrijd, maar de machine moet mij dat wel kunnen geven. Maar goed: in de kwalificatie moet die snelle ronde er dit jaar wel gewoon komen, dat maakt de wedstrijd vaak net iets makkelijker."

Tel daar de eerste 'positieve' signalen van de nieuwe motor bij op en de voortekenen lijken in ieder geval beter dan vorig jaar. Een concrete doelstelling durft Bendsneyer er ditmaal niet op te plakken, maar dat hij meer punten moet verzamelen dan vorig jaar moge duidelijk zijn. "Zeker. 2019 was een moeilijk jaar, maar nu gaan we er weer volle bak voor. De informatie van vorig jaar nemen we in ieder geval mee, ik als rijder maar het team en de motorfabrikant ook. Dus laten we hopen dat het een beter jaar gaat worden. Dat moet ook wel."

Met die laatste woorden lijkt de Motor2-rijder op het toekomstperspectief te duiden. Aan het eind van 2020 lopen vele contracten af, met een tombola als logisch gevolg. Wil Bensneyder nadien nog steeds van de partij zijn in het wereldkampioenschap, dan is een fraai visitekaartje dus meer dan welkom. "Maar elk jaar staat er veel druk op. Je kunt nog een twee- of driejarig contract hebben, maar als de resultaten er niet zijn dan stelt het allemaal weinig voor. Tuurlijk wordt dit jaar heel belangrijk voor de toekomst, maar ik voel geen extra druk. Die druk staat er altijd op."

Bekijk hierboven de voorbeschouwing met Bo Bendsneyder op 2020, opgenomen nog voor zijn Moto2-tests in Jerez en Qatar.