Moto2 Phillip Island: Binder houdt titelstrijd levend met winst

Binder begon vanaf de tweede startplaats aan de race op het Australische eiland en pakte de leiding met een kopstart. De Zuid-Afrikaan, die zijn vijftigste Moto2-start maakte, reed een dusdanig tempo dat de concurrentie hen al snel uit het zicht verloor. Zijn teamgenoot Jorge Martin wist op te klimmen naar de tweede plaats en zat de gehele race in de schaduw van Binder.

Martin leek halverwege de race iets sterker dan Binder, maar hij kwam niet tot een aanval en enkele ronden voor het einde moest hij zich gewonnen geven in de strijd om de overwinning. De toekomstig fabriekscoureur van het KTM MotoGP-team pakte daardoor de overwinning met een marge van 1.9 seconden op Martin. Thomas Lüthi eindigde daarachter op de derde plaats, hij gaf vier seconden prijs op Martin.

Polesitter Jorge Navarro kon niet aanhaken bij de koplopers en hij eindigde daardoor op de vierde plaats, Lorenzo Baldassarri pakte de vijfde plaats voor thuisrijder Remy Gardner. Luca Marini won de voorbije twee races in de Moto2, maar was op Phillip Island al na een halve ronde klaar. Veel kon de Italiaan er overigens niet aan doen, het was toekomstig MotoGP-rijder Iker Lecuona die Marini raakte. Hij raakte het voorwiel van de Italiaan die daardoor ten val kwam, ook Marco Bezzecchi ging onderuit omdat hij zijn VR46-collega niet kon ontwijken. Lecuona werd niet veel later bestraft met een rondgang door de long lap penalty. Lecuona eindigde ondanks dat nog op de zevende plaats.

Alex Marquez beleefde een lastige race op Phillip Island, de coureur werd vanaf het begin aangevallen door anderen en had geen antwoord op het tempo van de top-vijf. De jongere broer van MotoGP-kampioen Marc Marquez kwam daardoor ongewild in een fel duel terecht met onder andere Stefano Manzi en Tetsuta Nagashima. Uiteindelijk wist Marquez dat duel in zijn voordeel te beslissen, maar de Spanjaard liep wel averij op in de titelstrijd. Met een achtste plaats heeft hij nu met nog twee races te gaan een voorsprong van 27 punten op Binder.

Manzi reed een goede race en werd negende, hij eindigde voor Nagashima en Marcel Schrotter. Nicolo Bulega werd twaalfde voor NTS RW Racing-rijder Jesko Raffin. De Zwitser mocht vanaf de zevende plaats beginnen, maar had niet het tempo om de gehele race in de top-tien door te brengen. Hij viel al snel terug naar de dertiende plaats en dat bleek het maximale. Fabio di Giannantonio werd veertiende terwijl Bo Bendsneyder het laatste punt pakte op Phillip Island. De Rotterdammer wist in de slotfase van de race nog aardig wat terrein goed te maken en haalde daarmee voor de vierde keer dit seizoen punten voor de renstal van Roelof Waninge.

Xavi Vierge haalde de finish niet. Hij reed in de openingsfase van de race in de top-vijf toen hij te veel snelheid had bij het ingaan van bocht 4 en tegen het asfalt smakte. Ook Mattia Pasini viel uit, hij bracht zijn machine in de pits. Somkiat Chantra crashte tien ronden voor het einde toen hij Dominique Aegerter wilde passeren.

Uitslag Moto2 Grand Prix van Australië - Race