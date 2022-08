Nieuwe teamgenoot voor Bendsneyder: Hada vervangt Rodrigo

Gabriel Rodrigo promoveerde afgelopen winter vanuit de Moto3 naar de Moto2, maar kwam na het weekend op Mugello niet meer in actie voor SAG. De 25-jarige Argentijn besloot zich te laten opereren aan zijn schouder en kan daardoor dit seizoen niet meer racen. Alex Toledo verving Rodrigo in Catalonië, Duitsland en Nederland, waarna Piotr Biesiekirski afgelopen weekend in Groot-Brittannië de honneurs waarnam als teamgenoot van Bo Bendsneyder.

Zaterdag meldt SAG dat Taiga Hada het seizoen afmaakt als vervanger van Rodrigo, om te beginnen volgende week op de Red Bull Ring. De 23-jarige Japanner is geen onbekende voor SAG: afgelopen seizoen kwam hij al eens met een wildcard in actie voor het team. Dat was eveneens op de Red Bull Ring, waar hij als 21ste finishte. Eerder in 2021, op Jerez, reed Hada al een race voor RW Racing (22ste). Dat was zijn debuut in het Moto2-kampioenschap.

“We hebben veel aanbiedingen gehad om Gabriel Rodrigo te vervangen, maar we hebben besloten de kans te geven aan Taiga, aangezien hij vorig jaar al een keer met een wildcard voor ons heeft gereden. We waren toen heel blij met zijn professionaliteit en talent”, aldus SAG-teambaas Edu Perales.

Bendsneyder bevestigde onlangs tegenover Motorsport.com dat hij zijn contract bij SAG heeft verlengd tot eind 2023.