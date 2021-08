Bendsneyder blijft jaar langer bij Moto2-team SAG Racing

Het langere verblijf van Bendsneyder werd terloops bevestigd in het persbericht van SAG, waarin men het nieuws bekendmaakte dat Rodrigo overstapt naar Moto2. “Zowel het Pertamina Mandalika SAG Team als Gabri Rodrigo hebben er vertrouwen in dat er goede resultaten gescoord worden in deze nieuwe categorie met Bo Bendsneyder als teamgenoot, de Nederlander begint aan zijn tweede seizoen bij het team”, leest het statement.

Bendsneyder is bezig aan zijn beste Moto2-seizoen tot nu toe. De coureur kwalificeerde zich al twee keer op de eerste startrij en was tot nu toe goed voor drie top-tien finishes. In Le Mans boekte hij zijn beste resultaat van het seizoen, daar werd Bendsneyder vijfde. In de openingswedstrijd van het seizoen eindigde hij op de negende plaats, later scoorde hij in de Grand Prix van Catalonië nog een zesde stek.

De 24-jarige Rodrigo debuteert komend seizoen in de Moto2-klasse. Hij maakte in 2015 zijn Grand Prix-debuut in Moto3. In 2018 scoorde hij zijn eerste podium, maar de coureur stond vooral bekend om zijn wisselvallige resultaten in de klasse. Dit seizoen staat Rodrigo op de elfde plaats met een totaal van 59 punten. Hij scoorde dit seizoen een podium in de Grand Prix van Italië en mocht in de Catalaanse GP van pole-position vertrekken.

De komst van Rodrigo volgt na het nieuws dat Thomas Lüthi na dit seizoen stopt als coureur. De Zwitser gaat als sportief directeur aan de slag bij PruestelGP.

Bo Bendsneyder begint zondagmiddag vanaf de dertiende startplek aan de Grand Prix van Groot-Brittannië. De Rotterdammer kwam dit weekend een stuk sterker voor de dag dan de afgelopen races in Oostenrijk.