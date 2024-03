Bendsneyder leert over Pirelli-banden in Qatar: "Veel meer managen"

Het nieuwe Moto2-seizoen werd zondag afgetrapt met de Grand Prix van Qatar. Het was tevens de eerste race waarin het veld onderweg was met banden van Pirelli, want de Italiaanse firma nam het stokje over van Dunlop. De bandenkeuze bleek uiteindelijk van groot belang op Lusail International Circuit, een omloop die met veel snelle bochten hoe dan ook zwaar is voor de banden. Verrassend genoeg bleken de zachte banden beter te presteren dan de mediums, getuige de zege van Alonso López en de podiumplaatsen van Barry Baltus en Sergio García. Voor de rijders op mediums, onder wie Bo Bendsneyder, draaide het treffen in Qatar juist uit op een wedstrijdje bandenmanagement.

Bendsneyder opende goed in Lusail en knokte zich in de eerste helft van de race van zijn zeventiende startpositie naar de tiende plek. Daarna zakte het tempo van de Gas Up-rijder echter in door bandenslijtage aan de voorkant, waardoor diverse rijders hem konden passeren. Uiteindelijk eindigde Bendsneyder vlak achter landgenoot Zonta van den Goorbergh op de veertiende positie, waarmee hij twee punten verdiende. "Een positieve start van de race", verklaarde Bendsneyder na afloop, om vervolgens aan te geven dat de banden inderdaad een hoofdrol speelden in het verval in de tweede helft van de race.

"De nieuwe Pirelli-banden geven een compleet ander gevoel dan de Dunlops en je moet ze veel meer managen. Dat lukte met de achterband goed, maar aan de voorkant hadden we meer last. In de laatste zeven ronden verloor ik veel tijd", vervolgde Bendsneyder, die eind 2023 nog buiten de punten eindigde in Qatar met P22. Hij stelde dat hij en Gas Up in Qatar een waardevolle les hebben geleerd voor toekomstige races. "We hebben twee punten gescoord, maar dit is iets wat we voor de komende races in gedachten moeten houden. Het is belangrijk om van deze ervaring te leren, zodat we een stap voorwaarts kunnen zetten."

De eerstvolgende race voor Bendsneyder en de Moto2 is de Grand Prix van Portugal, die tussen 22 en 24 maart wordt verreden. Vorig jaar was de race in Portimão nog de opening van het seizoen. Destijds haalde Bendsneyder de finish niet.