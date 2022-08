Twee jaar geleden was Bo Bendsneyder zo'n beetje bij de uitgang van de Grand Prix-paddock. Hij had een zitje in de WSBK-paddock bemachtigd voor hij op het laatste moment opgepikt werd door Stop And Go Racing. Dat team had een plek en Bendsneyder was door zijn Indonesische achtergrond een interessante coureur voor het team, dat een geldschieter uit dat land gevonden had. Sindsdien heeft Bendsneyder zich continu verbeterd. Het resulteerde dit seizoen al in zes top-tien klasseringen en een voorlopige twaalfde plaats in het klassement.

Met de vijfde plek tijdens de TT van Assen ging Bendsneyder gemotiveerd de zomerstop in. Het kan verkeren. Twee jaar geleden was Bendsneyder klaar met de klasse en op weg naar een nieuwe uitdaging, nu behoort hij tot de subtop met het doel om aan te sluiten bij de top. “Het is extra motivatie”, zegt Bendsneyder in gesprek met Motorsport.com. “Ik ging na Assen heel lekker de zomerstop in, dat heeft me echt geholpen om hier weer gretig te zijn. Hier stonden we er het hele weekend goed bij. Ik ben zeker nog niet klaar met deze klasse.”

Het feit dat Bendsneyder zijn toekomst veiliggesteld heeft bij SAG geeft rust. De Rotterdammer tekende vorig jaar een eenjarige deal met een optie voor 2023. Die optie is inmiddels met instemming van beide partijen geactiveerd. “Ik zit volgend jaar gewoon bij hetzelfde team, dat is allemaal rond gelukkig. Het team weet ook dat het in Moto2 allemaal moet kloppen en dat heb je gezien met de topcoureurs, alles moet kloppen. Zo lang we hier mee bezig blijven en in die top-tien stappen blijven maken, dan komen de topresultaten er wel aan. De beloning gaat ook zeker komen.”

Lat ligt steeds hoger voor Bendsneyder

Zondag mocht Bendsneyder vanaf de zesde plek vertrekken in de Britse Grand Prix, de eerste afspraak na de zomerstop. “Een oké wedstrijd”, noemt de coureur het. “Het hele weekend stonden we er goed bij, maar het was in de race een stuk warmer dan de dagen hiervoor en voor ons maakt dat een redelijk verschil. De start en de eerste ronden waren prima, maar ik had aan het begin van de race niet het gevoel dat ik eerder in het weekend wel had. Het was zaak om erbij te blijven. Dan merk je ook dat we extra last hebben van [een gebrek aan] topsnelheid op het rechte stuk, vooral de lichte jongens komen er makkelijk omheen. Dat gebeurde ook. Ik zakte van de zesde naar de achtste en uiteindelijk de tiende plek. Daar kon ik me settelen en reed ik constant mijn eigen tijden. Ze reden vooraan nog steeds van me weg, maar ik kon mijn tempo wel vasthouden tot het einde.”

In Assen kon Bendsneyder het podium ruiken, de lat ligt met andere woorden steeds iets hoger. “Zoals we in Assen al zagen, daar helpt een beetje ervaring op het circuit wel mee. Maar ook daar lag ik derde en dan moet het toch allemaal kloppen om het podium te halen. We zijn heel constant bezig en zaten we eigenlijk sinds vrijdag al constant in de top-tien. Omdat het zo dicht op elkaar zit is het een heel goed teken als je constant in de top-tien staat, dan weet je ook dat een podium heel dichtbij is. Dat is allemaal mogelijk, dat zie je vandaag ook. Het kwam net niet allemaal uit, maar toch een top-tien. Daarmee ben ik tevreden, maar niet super blij.”

