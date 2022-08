Pittig weekend voor Van den Goorbergh: “Te veel fouten gemaakt”

In de vierde ronde van de Britse Grand Prix ging het al mis voor Zonta van den Goorbergh. Hij ging onderuit. Het was eigenlijk de passende afsluiting van een bijzonder moeilijk weekend. Van den Goorbergh begon op vrijdag met een crash en een mechanisch probleem. In de eerste drie trainingen had Van den Goorbergh misschien twintig ronden gereden op een baan waar hij tot dit weekend slechts één keer een dag gereden had. Desondanks kwam hij in de kwalificatie wel goed voor de dag. Hij mocht als 22ste starten.

“Het was zeker niet waar we voor kwamen. We begonnen op vrijdag slecht, op zaterdag ging het iets beter in de kwalificatie”, begint Van den Goorbergh in gesprek met Motorsport.com. “Bij de start kon ik mijn positie vasthouden, maar [Simone]Corsi haalde me aan het eind van de eerste ronde in. Hij had niet de snelheid om bij het groepje te blijven waardoor we de aansluiting met dat groepje van vier man verloren, ook Barry [Baltus, teamgenoot] zat daarbij. Toen heb ik daar een rondje of anderhalf achter gezeten en kon ik hem weer inhalen. Daarna rijd ik een paar goede rondjes en zit ik onder mijn tijd, maar ga ik eraf.”

Gevraagd naar een verklaring voor de val, zegt Van den Goorbergh: “In de data is niet goed te zien waarom het gebeurde, ik maakte voor mijn gevoel geen grote fout. Ik zat mid-corner en ineens verloor ik de voorkant. Misschien ging ik iets te hard of rem ik iets te hard. Ik doe in principe niks verkeerd, maar het is wel mijn fout. We hebben dit weekend te veel fouten gemaakt en die moeten we eruit halen, anders wordt het niks.” Zoals wel vaker is Van den Goorbergh hard voor zichzelf, al lag een deel deze keer ook in de techniek. De machine liet de 17-jarige coureur dit weekend maar liefst twee keer in de steek. “Iedereen is hier gruwelijk snel, dan kun je je dit soort weekenden niet veroorloven. Nu heb ik dit weekend voor de wedstrijd twee fouten gemaakt en daarna in de race nog één. We hebben nog een groot mechanisch probleem en een klein mechanisch probleem gehad waardoor we flink wat tijd verloren, maar dat is geen excuus voor de fouten die ik uiteindelijk maak.”

Een pijnlijk weekend dus voor Van den Goorbergh, die na afloop zijn excuses aanbood bij het team. Hij begon de zomerstop met een waslijst aan zaken die hij wilde aanpakken om in de tweede helft van het seizoen beter voor de dag te komen. Gevraagd of hij van die verbeterpunten iets terecht heeft kunnen brengen, zegt hij: “Zeker wel, we kwalificeren op de 22ste plek na twee enorm slechte dagen. Het tempo in de wedstrijd is ook gewoon goed. Ik reed het tempo van Barry, Dalla Porta, Zaccone en nog twee anderen in dat groepje in mijn eentje, zonder slipstream. De snelheid is er wel. De fouten die ik maakte zijn gewoon slecht en die moeten we eruit krijgen. Hopelijk gaat het beter in Oostenrijk.”

Meer over Moto2 in Silverstone: Fernandez verschalkt Lopez vlak voor de finish op Silverstone