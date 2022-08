Bendsneyder start zestiende in Oostenrijk, pole voor Ogura

Bo Bendsneyder kwam zaterdagmorgen zeven honderdsten van een seconde tekort om zich rechtstreeks te plaatsen voor Q2. De Nederlander, die al zeker is van zijn plek op de Moto2-grid van 2023, moest daardoor aan de bak in Q1. In die eerste kwalificatiesessie kwam hij zonder veel problemen bij de eerste vier terecht. Na Cameron Beaubier, Marcel Schrotter en Fermin Aldeguer mocht Bendsneyder als vierde door naar de tweede sessie. Daar was de tegenstand een stuk sterker. In de tweede kwalificatiesessie was het vet van de soep bij Bendsneyder. Hij kwam niet verder dan de zestiende plek. Hij hield alleen Jorge Navarro en Barry Baltus achter zich in de tweede sessie.

Ai Ogura versloeg op zijn beurt Alonso Lopez en Moto2-klassementsleider Augusto Fernandez voor pole-position in de Moto2-race op de Red Bull Ring. De Japanner deed zo goede zaken voor zijn eventuele promotie naar de MotoGP, waar men op het Honda-hoofdkantoor in Japan nog altijd over nadenkt. Jake Dixon werd vierde voor Somkiat Chantra en Pedro Acosta, die dit weekend terugkeert na een lange herstelperiode van een beenblessure.

Zonta van den Goorbergh zat er redelijk goed bij in de kwalificatie. Hij zat op slechts acht tienden van de Amerikaanse coureur Cameron Beaubier. Het was niet genoeg om door te gaan naar Q2, maar Van den Goorbergh begint zondag vanaf de 24ste startplek aan de Grand Prix van Oostenrijk.

Uitslag: Kwalificatie Moto2 Grand Prix van Oostenrijk