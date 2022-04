Bendsneyder ondanks chaos weer in de top-tien in Amerikaanse GP

Bo Bendsneyder begon zondagmiddag op het Circuit of the Americas vanaf de twaalfde startplek. Hij koos vastbesloten voor de binnenkant in de eerste bocht, dat bleek een wijze beslissing. Waar het elders in het veld tot verschillende aanrakingen kwam, had Bendsneyder vrij baan. Ook bij een massale valpartij in bocht 12, waarbij onder meer Zonta van den Goorbergh betrokken was, bleef de Nederlander gevrijwaard van pech. In het vervolg van de wedstrijd had hij een goed tempo waarmee hij ruimschoots in de top-tien kon eindigen.

“Het was een goede race”, begint Bendsneyder zijn verhaal. “Aan het begin van het weekend had ik veel moeite om het juiste gevoel te vinden, maar we hebben ons elke sessie kunnen verbeteren. De start van de race ging goed, ik nam helemaal de binnenkant in de eerste bocht. De eerste ronden waren een beetje chaotisch, maar ik vocht in de top-tien en verloor wat plekken doordat ik een keer neutraal schakelde.”

Bendsneyder vond in het vervolg van de wedstrijd het juiste tempo en voerde een groepje aan dat vocht om de zevende plek. Dat had door de crash van Cameron Beaubier in de slotfase de zesde plek moeten zijn, maar hij werd in de slotronde nog ingehaald. Bendsneyder is desondanks tevreden. “Ik heb geprobeerd wat plekken terug te winnen en had echt wat mooie duels met andere rijders. De zevende plek is een goed resultaat, het had de zesde plek kunnen zijn. In de laatste ronde schakelde ik nog een keer naar de neutraal waardoor ik nog een plek verloor. Ondanks dat het P6 had moeten zijn, ben ik heel blij. Ik denk dat we op de juiste manier werken.”

Voor Bendsneyder was het de eerste keer dat hij in twee achtereenvolgende Moto2-races bij de eerste tien eindigde. In het Moto2-klassement is hij opgeklommen naar de veertiende plek. De overwinning op COTA was voor Tony Arbolino van Marc VDS.