Bendsneyder blij met achtste plek in natte Moto2-race: "We groeien"

De Moto2-rijders werden op Phillip Island geconfronteerd met lastige omstandigheden. Na droge trainingen en een droge kwalificatie was het op zondag nat op het 4,4 kilometer lange circuit. Bovendien waaide het stevig met daarbij ook harde windvlagen. Het zorgde voor een chaotische Grand Prix van Australië, waarin maar liefst tien coureurs crashten in de eerste negen ronden. Na de crash van Celestino Vietti, die door een windvlaag van de baan ging, besloot de wedstrijdleiding dat het welletjes was en werd de race definitief gestaakt.

Een van de winnaars van de ingekorte race in Australië was Bo Bendsneyder. De Rotterdammer van SAG Racing Team staat niet bekend als een regenspecialist, maar op Phillip Island bleef hij gewoon op de motor zitten. Dat koppelde hij aan een prima pace, waardoor hij uiteindelijk als achtste over de finish kwam. Dat stemde hem na afloop dan ook zeer tevreden. "Ik ben heel blij met de achtste plek in natte omstandigheden. De afgelopen jaren hebben we het in de Moto2 heel lastig gehad in dergelijke condities. We groeien en we werken heel hard aan verbeteringen in zowel droge als natte omstandigheden, hoewel we niet vaak de kans krijgen om in de regen te rijden", vertelde Bendsneyder.

Na een tegenvallende kwalificatie moest Bendsneyder vanaf P22 aan de race beginnen, om uiteindelijk dus voor de tweede keer dit seizoen in de top-tien te eindigen. Het goede gevoel op de Kalex ontstond al tijdens de warm-up, die vanwege de lastige omstandigheden eenmalig terugkeerde van weggeweest. "Het team gaf me vandaag een fantastische motor, die mij veel vertrouwen gaf tijdens de warm-up. Dat stelde me in staat om vanaf de start van de race snel te zijn en een consistente pace aan te houden", aldus Bendsneyder. "Ik wil mijn hele team bedanken en laten we dit positieve gevoel meenemen naar Thailand."

Doordat minder dan twee derde van het oorspronkelijk geplande aantal ronden werd verreden in Australië, kregen de Moto2-coureurs slechts halve punten. Bendsneyder schrijft zodoende vier punten bij op zijn conto, waarmee zijn seizoenstotaal op 30 punten uitkomt. Daarmee bezet hij de negentiende plek in het kampioenschap.