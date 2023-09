Maagproblemen hinderen Bendsneyder tijdens Moto2-race India

De Moto2 racete dit weekend voor het eerst op het Buddh International Circuit, waar de inaugurele Grand Prix van India werd verreden. Voor Bo Bendsneyder draaide het weekend in India uit op een moeizame onderneming. Op de vrijdag kwam de Rotterdammer van SAG Racing Team tot de negentiende tijd in de eerste vrije training, om daarna de tweede oefensessie af te sluiten op de 22ste positie. Tijdens de laatste training noteerde Bendsneyder de achttiende tijd, waardoor hij zich in de middag in het eerste deel van de kwalificatie moest melden. Daarin slaagde hij er niet in om een plekje in Q2 af te dwingen, want met de negende tijd in die sessie belandde hij op de 23ste startpositie voor de race.

De eerste Moto2-race in India werd kort na de start al stilgelegd door een crash met meerdere rijders, onder wie Bendsneyders teamgenoot Taiga Hada. Bendsneyder wist zelf bij beide starts uit de problemen te blijven, maar tot een goed resultaat leidde dat niet. Hij reed vrijwel de hele race in de achterhoede en kwam in een race met zes uitvallers en nog eens vijf gevallen rijders niet verder dan de achttiende plek. Zodoende vertrekt Bendsneyder zonder punten naar Motegi, waar komend weekend de Grand Prix van Japan wordt verreden.

Na afloop van de race op het Buddh International Circuit verklaarde Bendsneyder dat hij op zondag met een fysiek ongemak kampte, waardoor hij niet het maximale uit zijn race kon halen. "Sinds zondagochtend heb ik problemen met mijn maag. Ik had behoorlijk weinig energie, maar ik heb mezelf gedurende de dag flink gehydrateerd. Het is jammer dat dit juist op zondag moest gebeuren, want de overige dagen voelde ik me prima. Tijdens de race heb ik geleden, ik had geen energie. Het was een race om snel te vergeten", aldus Bendsneyder, die landgenoot Zonta van den Goorbergh juist zijn eerste Moto2-punten zag pakken met een knappe zesde plaats.

Ondanks de puntloze Indiase GP blijft Bendsneyder met nog zeven races voor de boeg de nummer achttien in het kampioenschap. Hij heeft tot dusver 22 punten verzameld. In Japan krijgt de Nederlander de kans om zich te revancheren op het circuit waar hij vorig jaar als negende over de finish kwam.