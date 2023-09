Eerste Moto2-punten voor Van den Goorbergh: "Zat er al aan te komen"

De afgelopen weken laat Zonta van den Goorbergh zich steeds vaker goed zien in de Moto2. Zo drong hij sinds de zomerstop in iedere kwalificatie door tot Q2, al wist hij de goede startposities geen enkele keer om te zetten in zijn eerste puntenfinish. In India liet de Fieten Olie Racing GP-coureur zich opnieuw goed zien in de kwalificatie door in Q1 de snelste tijd te rijden en daarna op een opdrogende baan in Q2 de vierde startpositie te veroveren. In de droge race slaagde Van den Goorbergh er vervolgens in om uit de problemen te blijven, wat hem aan de finish een keurige zesde plek en tien WK-punten opleverde.

"Het was een goede wedstrijd. Uiteindelijk mijn eerste punten in de Moto2", concludeerde Van den Goorbergh dan ook na afloop van de Grand Prix van India. Zelf had de pas 17-jarige coureur het gevoel dat een puntenfinish al langer tot de mogelijkheden behoorde. "Het heeft een stuk langer geduurd dan we hadden gedacht, maar het zat er natuurlijk wel een tijdje aan te komen. De afgelopen wedstrijden heb ik me erg sterk gevoeld, alleen het kwartje viel net niet onze kant op. Uiteraard gisteren P4 gekwalificeerd in het nat, maar we wisten dat we ook in het droog snel konden zijn."

Zowel bij de eerste start als de herstart bleef Van den Goorbergh uit de problemen, al verloor hij in beide gevallen wel wat posities. "De eerste start was direct goed, alleen we hadden een rode vlag in de eerste ronde. Daarna weer de herstart. Beide starts zelf waren niet geweldig, alleen op zich waren de eerste paar bochten goed. Hetzelfde was het geval bij de tweede start, waar ik goed mijn plaats heb gehouden. Uiteindelijk lange tijd op P5 gelegen", vervolgde de coureur uit Breda. Manuel Gonzalez kwam hem in de tweede helft van de race nog voorbij, waarna de Spanjaard ook bij hem wegreed. "Om bij Gonzalez te blijven, moest ik heel hard pushen. Dat vond ik het risico niet waard. Het was mijn eerste kans op een goed resultaat. Dat verdienen de jongens van het team uiteraard, dus dat wou ik niet weggooien."

Het resulteerde voor Van den Goorbergh dus in een keurige zesde plaats, waarmee hij onder meer teamgenoot Barry Baltus achter zich hield. Voor de Nederlander, maar ook voor zijn team en sponsoren is het een belangrijk resultaat. "Ik wil iedereen erg bedanken die altijd aan mijn kant heeft gestaan. Ook al hebben we de afgelopen anderhalf jaar niet de makkelijkste tijd gehad. De jongens van het team, mijn sponsoren. Het seizoen is nog niet klaar. We kunnen nog heel veel mooie wedstrijden tegemoet gaan."