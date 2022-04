Zonta van den Goorbergh werd door een gretige Fermin Aldeguer van achteren aangereden bij het induiken van de langzame twaalfde bocht op het Circuit of the Americas. Hij viel daarbij van zijn machine en werd in zijn val nogmaals geraakt door een andere coureur. De jonge Brabander bracht na het incident een bezoek aan de medische dienst, maar daar werden geen blessures vastgesteld. Zo kreeg een leerzaam weekend een frustrerend eind voor de 16-jarige Van den Goorbergh.

“Een frustrerende dag, meer kan ik er niet van maken”, zegt hij. “We hebben het hele weekend gewerkt aan het finetunen van de launch control, dit om mijn start nog beter te maken. Ik denk dat dit ook gelukt is, want mijn start van de race was zeker niet verkeerd. Meteen na de start was het, zoals vooraf al werd voorspeld, chaos in de eerste bocht waardoor ik moest uitwijken. Ik verloor hier een paar plaatsen, maar ik zat er volgens mij nog steeds wel redelijk goed bij. Even later zag ik voor me al iemand in de fout gaan, dus er was al een incident voor me.”

Over de crash zei Van den Goorbergh: “Ik remde voor de bocht en er rijdt iemand zo vol achter op me met als gevolg dat ik onderuit schoof. Vervolgens word ik ook nog door een andere coureur overreden, maar gelukkig kwam ik er goed vanaf. Frustrerend, helemaal na het vele en harde werken van de afgelopen dagen hier. Als je ziet hoe we vrijdag begonnen - dat was gewoon slecht - en hoe we zaterdag zo’n stap wisten te maken. Ik was 22ste in de kwalificatie, zondagmorgen 20ste in de warm-up en als je er dan zo in het begin van de race vanaf wordt gereden dan is dat zuur, heel zuur. Het is helaas niet anders, dit hoort er ook bij.”

Baltus scoort knappe tiende plek bij rentree

Barry Baltus was het lichtpunt voor RW Racing GP in Amerika. De Belgische coureur blesseerde zich in Indonesië en moest de wedstrijd in Argentinië laten schieten. Dit weekend stond hij wel aan de start en hoorde Baltus in het linkerrijtje thuis. Na de wedstrijd over achttien ronden eindigde hij op de tiende plaats, zijn beste Moto2-resultaat tot nu toe. “Als eerste zijn we natuurlijk heel erg blij met de tiende plaats van Barry”, zegt teammanager Jarno Janssen. “Heel knap hoe hij dit weekend heeft opgebouwd na zijn blessure maar ook zeker na een moeilijke eerste dag hier. In de race streed Barry mee in een groep die streed voor de zevende plaats. Op een gegeven moment was het risico voor hem te groot, ging het iets te hard voor hem waarna hij besloot om op safe te gaan met op de finish de tiende plaats als zijn beloning. Gewoon goed, heel blij mee.”

Janssen is onder de indruk van de wijze waarop Van den Goorbergh zich in de eerste vier races van dit seizoen gemanifesteerd heeft. “Wat betreft Zonta, natuurlijk is het jammer en zonde dat je er in het begin meteen afgereden wordt. Aldeguer wilde gewoon iets te veel en ramde Zonta vol van achteren met het gevolg dat het einde race was. Maar ondanks dit heeft hij weer veel geleerd dit weekend en heeft hij het gewoon super gedaan tijdens de eerste vier Grand Prix weekenden buiten Europa, dit ondanks twee nul scores. Gewoon superknap hoe hij zich staande heeft weten te houden, hoeveel progressie hij heeft weten te boeken en hoe hij zich in de kijker heeft gereden. We gaan nu terug naar Europa, en ik ben ervan overtuigd dat we daar nog mooie dingen gaan zien van onze jonge landgenoot.”

Barry Baltus werkte een hele sterke wedstrijd af in Austin. Foto: Gold and Goose / Motorsport Images