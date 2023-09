Bendsneyder pakt punten in Misano: "Hard werken betaalt zich uit"

De laatste Moto2-race op Europese bodem voor de seizoensfinale in Valencia werd dit weekend verreden in Misano, waar de Grand Prix van San Marino op het programma stond. Op zaterdag slaagde Bo Bendsneyder er weliswaar niet in om rechtstreekse plaatsing af te dwingen voor Q2, maar met de snelste tijd in Q1 wist hij alsnog door te dringen tot de strijd om pole-position. Het gevecht om de eerste startrijen bleek echter te hoog gegrepen voor de Rotterdammer, die zich tevreden moest stellen met de vijftiende startpositie.

De punten werden echter pas verdeeld in de race, waarin Bendsneyder voortvarend van start ging door meteen enkele posities goed te maken. Hij mengde zich lange tijd in de strijd om de top-tien, maar uiteindelijk slaagde hij er niet in om daarin een plekje te veroveren. Uiteindelijk zou Bendsneyder als dertiende over de finish komen, waarmee hij drie punten verdiende in de WK-stand. Na afloop van de race verklaarde de coureur van SAG Racing Team dat de eindklassering hem niet per se tevreden stemde, maar tegelijkertijd ziet hij dat het harde werken van hemzelf en het team langzamerhand zijn vruchten begint af te werpen.

"Ik had een goede start en in het eerste deel van de race was het goed om voor de posities in de top-tien te vechten", blikte Bendsneyder terug op zijn race in Misano. "In het tweede deel van de race had ik iets meer moeite, ik had wat momentjes waarbij ik de voorkant wat verloor. We zijn niet blij met de positie waarop we geëindigd zijn, maar we hebben enkele lastige weekenden achter de rug. We zien dat het harde werk zich uitbetaalt en ik ben blij met het werk dat we verzet hebben. Ik ben ervan overtuigd dat we in de komende races resultaten gaan zien en we blijven dus op dezelfde voet doorgaan."

Bendsneyder scoorde in Misano voor de vierde keer dit seizoen punten. De drie puntjes die hij heeft kunnen bijschrijven op zijn conto, brengen zijn totaal over het hele seizoen op 22 stuks. Daarmee bezet hij na twaalf raceweekenden de achttiende positie in de titelstrijd.