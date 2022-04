De race op het Circuit of the Americas begon heel rommelig en was voor Zonta van den Goorbergh al heel vroeg voorbij. In de eerste ronde vond een massale crash plaats in de twaalfde bocht. Somkiat Chantra reed Sam Lowes omver. Ook Fermin Aldeguer was betrokken bij het incident. Iets verder naar achteren ging ook Zonta van den Goorbergh onderuit na een aanrijding. Hij werd in zijn val geraakt door Gabriel Rodrigo. Alle vijf vlogen ze uit de wedstrijd. Van den Goorbergh ging na het incident naar het medisch centrum voor onderzoek. De wedstrijdleiding heeft onderzoek ingesteld naar het incident.

Vooraan was polesitter Cameron Beaubier van de eerste plek verdrongen. Celestino Vietti nam de leiding in de race over en vocht in de eerste ronden met Aron Canet. WK-leider Vietti, winnaar van twee races dit seizoen, kwam in de vijfde ronde ten val in bocht 6. Canet lag daardoor comfortabel aan de leiding voor Tony Arbolino en Jake Dixon, die een goede start achter de rug had. Intussen had ook Pedro Acosta de wedstrijd verlaten na een crash in bocht 3. In de S-bochten op het Circuit of the Americas schoof hij na zijn val terug over de baan en de achterop komende rijders konden hem ternauwernood ontwijken.

Canet nam de controle over de wedstrijd en had zomaar anderhalve seconde voorsprong. De omstandigheden bleken echter heel lastig, ook voor Canet. In de achtste ronde gooide hij een potentiële overwinning in het putje met een valpartij in bocht 7. De Spanjaard kon zijn machine niet onder controle houden en lag ook uit de wedstrijd. Een blunder van formaat, maar eentje waardoor Vietti ondanks zijn nulscore de leiding in het WK vast zou houden.

Marc VDS-coureur Arbolino kwam aan kop voor Dixon en Ogura. Geen van de rijders die op dat moment in de top-acht reden, had in het verleden al een Moto2-race gewonnen. En dus was het nagenoeg zeker dat er een nieuwe winnaar zou komen, al kende deze wedstrijd tot dat moment amper zekerheden. Bo Bendsneyder was door alle hectiek opgeschoven naar de zevende plek. Hij kon het tempo van de eersten niet volgen, maar hield Joe Roberts en Augusto Fernandez achter zich.

Met nog vier ronden te gaan had de jonge Italiaanse raceleider het heft ferm in handen. Arbolino had een voorsprong van 3,5 seconden op Ogura. De Japanner nam Dixon te grazen nadat die laatste in de fout ging, maar ook Ogura was niet foutloos. Hij werd in de laatste bocht bijna van zijn machine gelanceerd, maar bleef zitten. Duidelijk was dat beide coureurs geen antwoord hadden op het tempo van Arbolino, die op zijn eerste Moto2-zege afstevende.

Hij had aan de finish een voorsprong van 4,5 seconden op Ogura, die met zijn tweede plek is opgeschoven naar de tweede plek in het klassement. Jake Dixon pakte zijn eerste Moto2-podium nadat hij eerder dit jaar crashte toen hij op Mandalika in kansrijke positie lag. Beaubier kon zijn eerste pole-position niet omzetten in een podium in zijn thuisland. Hij lag tot de laatste sector op de vierde plek, maar ging onderuit. Hij raakte daardoor zijn eerste top-vijf in de Moto2 kwijt. Marcel Schrotter werd daardoor vierde voor Jorge Navarro.

Bendsneyder leverde halverwege de race aardig in op Navarro, maar herpakte zich tegen het einde. Hij kreeg wel gezelschap van Jeremy Alcoba, die bezig was aan een sterke wedstrijd. De laatste twee ronden leek het aan te komen op een gevecht tussen Bendsneyder en Alcoba. De Rotterdammer moest zijn meerdere erkennen in Alcoba, maar schoof door de crash van Beaubier wel op naar de zevende plek. Voor het eerst in zijn Moto2-loopbaan scoorde hij twee achtereenvolgende top-tien klasseringen, vorige week eindigde hij op Termas als negende.

Achter Bendsneyder was Joe Roberts de beste Amerikaan op de achtste plek voor Augusto Fernandez. Barry Baltus scoorde zijn eerste top-tien in de Moto2-klasse. Hij bezorgde RW Racing een mooi aantal punten op het Circuit of the Americas.

De Moto2-klasse keert over twee weken terug in Europa. De Grand Prix van Portugal vindt plaats op zondag 24 april.

Uitslag: Moto2 Grand Prix van Amerika