Bendsneyder baalt in Aragon: "Verschil met trainingen heel groot"

Na een lange periode van droogte leek Bendsneyder tijdens het eerste van twee raceweekenden op MotorLand Aragon weer zicht te hebben op de punten. Op zaterdag plaatste Bendsneyder zich rechtstreeks voor Q2 en kwam hij uiteindelijk tot een zeventiende startplaats. De start van de race op zondag was ook goed, maar de Dunlop-achterband was al snel naar de vaantjes waardoor het een kwestie van overleven werd.

“Ik baal ontzettend van het resultaat”, reageerde Bendsneyder, die nog niet bekend heeft gemaakt waar hij in 2021 actief is. “De start was niet verkeerd, maar vanaf ronde 2 voelde ik dat ik weinig grip had aan de achterkant. Insturen was moeilijk, de bochten halen was moeilijk. Ik ben overgeschakeld op de zachtste mapping, en dat hielp een heel klein beetje, maar al snel ging ik weer steeds wijd en kon ik amper de bochten halen.”

In de negende ronde ging Bendsneyder bijna onderuit waarna het helemaal een kwestie van overleven werd. Uiteindelijk bereikte hij de finish op een 21ste plaats, op ruim 36 seconden van racewinnaar Sam Lowes. De Zuid-Hollander tastte na afloop in het duister over de oorzaak van het probleem. “Dan komen ze voorbij zonder dat je iets kunt doen en is het een kwestie van overleven. Ik snap niet hoe het verschil in gevoel zo groot kan zijn in vergelijking tot de vrije trainingen. Het was ietsje warmer, maar dat kan niet zo’n groot verschil maken. Het is jammer dat we een goed weekend zo moeten afsluiten. Nogmaals: ik baal hier enorm van.”

Piotr Biesiekirski, de vervanger van Jesko Raffin bij RW Racing, boekte opnieuw progressie. Toch bivakkeert de jonge Pool vooral in de achterhoede. Hij werd 26ste op meer dan een minuut van Lowes.